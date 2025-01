Prefeitura de Guaratuba e Consórcio Nova Ponte discutem desenvolvimento sustentável

Imagem: Prefeitura de Guaratuba

Nesta terça-feira (21), o chefe de Gabinete, Ido Hepp, o secretário de Administração, Eron Marchiori e o diretor de Comunicação, Antônio Ricardo Labatut, reuniram-se com a representante do Consórcio Nova Ponte, Clarissa Massi, para fortalecer a parceria com a prefeitura e alinhar, de forma estratégica e colaborativa, as atividades socioambientais previstas para os anos de 2025 e 2026, no contexto da instalação da Ponte de Guaratuba.

No encontro, foram debatidos temas como educação ambiental, a reorganização das atividades dos vendedores ambulantes que atuam no ferry boat, a capacitação da mão de obra local, “entre outras iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável da região”.

De acordo com a Prefeitura, “essa parceria busca promover o progresso e a sustentabilidade, assegurando que as transformações trazidas pela Ponte de Guaratuba beneficiem a comunidade de forma ampla e equilibrada”.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba