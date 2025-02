Prefeitura de Guaratuba oferece oficinas gratuitas de teatro, canto e capoeira

Estão abertas as inscrições para as oficinas de Teatro, Canto e Capoeira oferecidas pela Prefeitura de Guaratuba, através da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

As aulas são gratuitas e destinadas a crianças e adolescentes. As inscrições podem ser realizadas diretamente com os oficineiros, conforme os detalhes abaixo:

Oficina de Teatro

Dias: Duas vezes por semana

Local: Casa da Cultura (Praça dos Namorados)

Turnos: Manhã ou tarde

Turmas: 6 a 12 anos e 13 a 17 anos

Inscrições: Mabel (99639-6716 WhatsApp)

Oficina de Canto

Turnos: Manhã ou tarde

Turmas: 8 a 12 anos e 12 a 16 anos

Inscrições: Thais (99655-7467 WhatsApp)

Oficina de Capoeira

Ministrantes: Três instrutores (Anderson, Franciele e Lauro)

Turmas: Diversas a partir de 5 até 17 anos, com horários e locais variados, consulte os oficineiros.

Contatos para inscrições e informações:

– Anderson (99820-3108 – WhatsApp )

– Franciele (99526-5502 – WhatsApp)

– Lauro (99620-3623 – WhatsApp)

Dúvidas? Fale com a Casa da Cultura, 41 3472-8618.