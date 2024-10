Prefeitura de Matinhos forma pizzaiolos e abre curso para padaria

Fotos: Divulgação

O Centro Comunitário Profissionalizante Vereador Mario Braga (CCP), da Prefeitura de Matinhos, concluiu, no dia 21 de outubro de 2024, a formação de 17 novos pizzaiolos, parte de um curso promovido em parceria com o Senac Caiobá. Entre os formandos, 10 são mulheres, marcando a presença feminina em uma área tradicionalmente masculina, e 7 homens.

As aulas, que ocorreram entre os dias 14 e 21 de outubro, foram conduzidas pelo instrutor João Marcos da Silva Moura, especializado em práticas de panificação e segurança alimentar.

O curso disponibilizou 20 vagas e teve como foco a formação prática e teórica dos alunos em temas como boas práticas de higiene na manipulação de alimentos, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e técnicas sustentáveis de aproveitamento integral dos ingredientes. Entre os tópicos abordados, os formandos aprenderam sobre massas de diferentes tipos, técnicas de padronização e pré-preparo, além de molhos, coberturas e finalizações de pizzas doces e salgadas.

As habilidades adquiridas pelos novos pizzaiolos vão além da confecção de pizzas: eles estão aptos a aplicar boas práticas no manuseio de alimentos, organizar materiais e equipamentos de trabalho e utilizar técnicas que garantem a qualidade e a padronização das produções gastronômicas. Com essa qualificação, o comércio local de pizzas em Matinhos ganha reforço, contando agora com 17 novos profissionais especializados, prontos para integrar o mercado de trabalho.

Uma das formandas, que prefere não ser identificada, compartilhou sua visão sobre a oportunidade oferecida: “Ter esse curso aqui no CCP foi uma porta aberta para a esperança. Para nós, mulheres, que muitas vezes encontramos dificuldades em ingressar no mercado de trabalho, é um investimento no nosso futuro. Agora, com essa formação, eu me sinto mais confiante para buscar uma renda e ter um trabalho digno.”

A formação dos pizzaiolos faz parte do compromisso do CCP com a capacitação profissional da comunidade de Matinhos. O centro já está com inscrições abertas para novos cursos, entre eles o Curso de Técnicas em Padaria, oferecido em parceria com o SENAC e a Assistência Social de Matinhos.

Curso de Técnicas em Padaria: o curso acontecerá entre 24 de outubro a 14 de novembro de 2024. O horário é das 19h às 22h (seg, qua, qui, sex) nas dependências do CCP Matinhos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de outubro. Dos requisitos para se inscrever basta ter mais de 16 anos e 5° ano do ensino fundamental completo.

Clique aqui para se inscrever: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=34&tc=202400186

Senha para inscrição: senac2024

Clique aqui para entrar no grupo do CCP: https://chat.whatsapp.com/Hv0oySu5jvP0s8pq7JPorz