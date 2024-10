Prefeitura de Matinhos lança editais com R$ 216 mil para arte e cultura

Maracatu Filhos das Águas – Omo Omi / Facebook

A Prefeitura de Matinhos divulga dois editais para apoiar e premiar ações culturais e artísticas. Os recursos são do Governo Federal, destinados pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

No Edital de Chamamento Público 2/2024 serão premiados agentes culturais de cultura popular e povos tradicionais que tenham prestado contribuição relevante ao desenvolvimento artístico ou cultural do município de Matinhos. Poderão ser premiados até 30 projetos, cada um com o valor de R$ 3.300,00, totalizando R$ 99 mil.

Entre os critérios de avaliação dos projetos estão:

Reconhecimento na atuação cultural ou artística;

Integração e inovação do agente cultural com outras esferas do conhecimento e da vida social (Ex.: cultura e educação, cultura e saúde, cultura e meio ambiente);

Contribuição a populações em situação de vulnerabilidade social (idosos, crianças, pessoas negras, etc);

Realização de ações dentro da comunidade;

-Relevância reconhecida no município de Matinhos através de depoimentos, material impresso (periódicos como jornais, revistas, etc.), publicações (literaturas, livros, artigos, etc.). Confira o edital e anexos.

O Edital de Chamamento Público 3/2024 vai selecionar projetos culturais para receberem apoio financeiro e incentivar as diversas formas de manifestações culturais no município de Matinhos. O edital possui um valor total de R$ 177.100,00:

a) Categoria/Atividade de oficina – Até R$ 50.000,00

b) Categoria/Atividade de apresentações culturais – Até R$ 91.000,00

c) Categoria/Atividade de pesquisa – Até R$ 10.000,00

d) Categoria/Atividade de exposição de artes – Até R$ 15.300,00

e) Categoria/Atividade de inventários e incentivos para manifestações culturais brasileiras em risco de extinção – Até R$ 10.800,00

Os interessados devem se inscrever no prazo estabelecido e os projetos serão avaliados com base nos critérios previstos no edital e anexos. Confira aqui.

Para mais informações e inscrições, acesse o site oficial da Prefeitura de Matinhos ou entre em contato com o Departamento de Cultura de Matinhos por e-mail ([email protected]) ou presencialmente (Rua Albano Muller, 111 – Calçadão Central), das 8h às 11h30 e 13h às 17h.