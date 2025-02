Prefeitura de Paranaguá alerta para golpe com mensagem sobre alvará

Imagem: Prefeitura de Paranaguá

A Secretaria Municipal de Urbanismo de Paranaguá está alertando empresários e cidadãos sobre um novo golpe envolvendo mensagens fraudulentas relacionadas a alvará de funcionamento.

A Prefeitura esclarece que não envia comunicações desta natureza por canais informais como o whatsapp.

O secretário de Urbanismo, Luiz Augusto Pellegrini de Carvalho, reforça a todos que prestem atenção e que caso receba alguma mensagem no Whatsapp ou e-mail com alegações de problemas no alvará, desconsidere imediatamente.

“Não clique em links ou responda a mensagens suspeitas e em caso de dúvidas, contate diretamente a secretaria”, lembra o secretário.

Tentativas de golpes por aplicativo como whatsapp ou por e-mail têm sido registradas por prefeituras de todo o Brasil e a orientação é a mesma, ou seja, verificar bem o destinatário e em caso de dúvidas não clicar em qualquer link que seja encaminhado com a mensagem.

O horário de atendimento da Prefeitura é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 18h.