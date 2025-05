Prefeitura de Paranaguá incentiva ecoturismo comunitário da Trilha Caiçara

A Prefeitura de Paranaguá reuniu nesta sexta-feira (9) os setores envolvidos na realização da Trilha Caiçara para discutir os detalhes da edição deste ano. De acordo com a administração, o apoio ao evento, que acontecerá pelo quarto ano seguido, confirma a política da atual gestão de fomentar o turismo sustentável nas ilhas e comunidades pesqueiras do município.

A reunião promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Ilhas, Pesca, Abastecimento e Aquicultura (Semdesp), reuniu as secretarias de Cultura e Patrimônio Histórico (Secultur), Turismo (Setur) e Saúde (Semsa).

A caminhada ecológica acontece n o dia 1º de junho, com saída prevista para as 7h da manhã, no ponto de embarque do Rio Itiberê ao lado do Palco Tutóia, com retorno às 14h. Começa na comunidade pesqueira da Prainha Ponta do Ubá, passa pela Vila São Miguel e termina em Piaçaguera. O percurso totaliza 12 km.

O secretário da Semdesp, Márcio Vega, destacou o envolvimento das secretarias na realização do evento. “Teremos estrutura de segurança técnica e suporte completo aos participantes, incentivando a atividade física, o ecoturismo e valorizando nossas comunidades. É importante fortalecer essa caminhada caiçara, que passa por três comunidades pesqueiras e finaliza com um almoço maravilhoso”, elogiou.

A expectativa é reunir entre 150 e 200 participantes. A Associação dos Proprietários de Barcos de Turismo e Transporte do Estado do Paraná (Barcopar) será responsável pelo transporte.

A médica veterinária da Semdesp e uma das organizadoras do evento, Tayana Missau Galvão, informa que o valor por participante é de R$ 180, que inclui transporte de ida e volta, camiseta, kit de café da manhã e almoço. “As secretarias envolvidas estão se organizando para garantir a logística do evento. Cada equipe terá funções definidas para garantir a melhor experiência aos participantes”, diz Tayana.

As reservas devem ser feitas diretamente com Heron (Barcopar), pelo telefone (41) 3425-6173.

Edição do Correio com reportagem da Prefeitura de Paranaguá – texto: Edye Venancio – foto: Farpa Gomes