Prefeitura de Paranaguá realiza Feira do Peixe de Cultivo – Setembro está para Peixe

Redação
Foto: Ciimar / Divulgação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca promove nos dias 4 e 5 de setembro, a “Feira do Peixe de Cultivo – Setembro está para Peixe”, no Aeroparque. O evento vai disponibilizar ao público diversas espécies de peixes de água doce e frutos do mar, fortalecendo o consumo e a economia pesqueira no município, das 8h às 18h.

De acordo com o secretário Márcio Vega, estarão à venda tilápia, pacu, carpa, posta e filé de tilápia, além de peixe inteiro, tanto semilimpo quanto com vísceras. Também haverá frutos do mar, como camarão, ostra, pescadinha e filé de pescadinha.

A feira contará inicialmente com duas barracas confirmadas: uma de comerciantes da Quintilha e outra da comunidade do Amparo.

Segundo Vega, a iniciativa busca incentivar o consumo de pescado, crustáceos e moluscos disponíveis na região, sejam cultivados, extraídos ou provenientes da pesca artesanal.

“Esse evento movimenta diferentes setores produtivos, fomenta a economia e gera renda para pescadores artesanais e agricultores do município”, destacou o secretário.

A primeira edição da Feira Setembro está para Peixe promete se consolidar como um marco no calendário de eventos de Paranaguá, reunindo produtores, comerciantes e consumidores em torno da valorização do pescado e do setor pesqueiro, sendo o segundo evento com comercialização destes produtos, depois da feira realizada no período da Páscoa.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio

Redação
