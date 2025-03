Prefeitura de Paranaguá vai plantar árvores em extinção pela cidade

Reunião na Semma | foto: PMP/Divulgação

Nessa quarta-feira (26), membros do Departamento Florestal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paranaguá (Semma), se reuniram para discutir o plantio de árvores na cidade. Dessa vez, o foco serão árvores nativas e ameaçadas de extinção, inicialmente em parques.

A iniciativa vem do Instituto Hórus pelo programa Salvando Árvores da Extinção. “Nosso programa visa recuperar espécies ameaçadas e que muitas vezes, não possuem mais o potencial de se propagar como tinham no passado. Para isso, serão utilizadas áreas desmatadas de floresta que estão em processo de regeneração”, explica Silvia Ziller, fundadora e diretora do Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental.

Em Paranaguá, os plantios devem ser feitos em áreas com floresta em estágio inicial/médio de regeneração. Alguns locais colocados em pauta foram o Parque Awaji, no bairro Parque São João, e o Parque Natural Municipal Rio das Pedras, em Alexandra.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Dahir Elias Fadel, os plantios devem ser feitos também nas praças e áreas urbanas futuramente.

“Queremos trazer para as pessoas informações sobre nossas árvores, para que a população possa conhecer e preservar o que é nosso”, disse o secretário.

As espécies que estão programadas para plantio incluem peroba (Aspidosperma olivaceum), canela-preta (Ocotea catharinensis), palmito-juçara (Euterpe edulis) e jequitibá (Cariniana estrellensis), além de outras espécies que podem ser incluídas no programa.

Mais informações sobre o plantio serão divulgadas em breve nos principais canais de comunicação da Prefeitura de Paranaguá. Demais dados sobre as árvores a serem plantadas e sobre o programa Salvando Árvores da Extinção, podem ser acessados no link https://institutohorus.org.br/salvando-arvores-da-extincao/.