Prefeitura de Pontal apresenta 37 oficinas de cultura e esporte

A Prefeitura de Pontal do Paraná informa que tem mais de 100 turmas em 37 modalidade de oficinas nas áreas de cultura e esporte.

“Marque a sua família e amigos e desfrute dos benefícios para sua saúde física e mental, além de fortalecer os laços comunitários e auxiliar no desenvolvimento de suas habilidades”, informa o site e as redes sociais do município

As inscrições podem ser feitas pela internet no endereço eletrônico pontaldoparana.digital.esp.br