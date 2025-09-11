Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Prefeitura de Pontal do Paraná apresenta projeto da pista de skate no Balneário Ipanema

Redação
Pista de 1.500 m² terá bowl, rampas, plataformas, escadas, corrimões, guarda-corpo e quarters
Foto: Clovis Santos / PMPPR

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, recebeu nesta terça-feira (9) representantes do skate local e integrantes da administração municipal para discutir o projeto de construção de uma pista no Balneário Ipanema.

Com área total de 1.500 m², a pista foi planejada para oferecer estrutura completa aos praticantes, incluindo bowl, rampas, plataformas, escadas, corrimões, guarda-corpo, quarters e infraestrutura de drenagem e elétrica.

O entorno também receberá melhorias, como calçamento em paver, gramado, bancos de concreto, lixeiras, rampas de acessibilidade e meio-fio.

O investimento estimado é de R$ 1.263.290,87. Após a análise pelo programa Paraná Cidade, o projeto seguirá para licitação.

Durante a reunião, os skatistas apresentaram ideias e sugestões, contribuindo para o aprimoramento do projeto.

A reunião contou com a presença do secretário de Governo, Fábio de Oliveira; do secretário de Planejamento Urbano e Infraestrutura, Heitor Kayamori; e do engenheiro Maikol Amarante.

