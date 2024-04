Prefeitura de Pontal do Paraná realiza 3ª Feira de Adoção de Pets

Uma estrutura com estandes, brindes, recreação, corrida kids e atividades de educação ambiental está sendo preparada para a 3ª Feira de Adoção de Pets, que será realizada no sábado (27) a partir das 13h30, na Praça Central de Ipanema.

A iniciativa é da Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria de Meio Ambiente Agricultura e Pesca, em parceria com protetores da Rede de Proteção Animal (RPA), voluntários, vários apoiadores do comércio local e equipes do projeto MarMaré.

O evento é alusivo ao Abril Laranja, mês de proteção aos animais. Vários cães e gatos – já castrados ou com castração programada – estarão lá prontos para ganhar uma nova família.

As crianças poderão participar das provas de corrida em diversas categorias divididas faixas etárias. As inscrições para Corrida Kids são gratuitas e podem ser feitas no local. A realização é da Secretaria Municipal de Esportes Cultura Lazer e Juventude.

As atividades de educação ambiental serão com as equipes do Projeto Mar Maré.

A 1ª edição da feira foi realizada no dia 29 de abril de 2023. Quase um ano depois, o evento chega à sua terceira edição muito mais encorpado e realmente fazendo diferença na causa da proteção animal em Pontal do Paraná, cidade que inova em políticas públicas voltadas aos pets e seus tutores.

PARA ADOTAR: Quem quiser adotar um cão ou um gato deve comparecer à feira levando um documento com foto e comprovante de residência.

INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Meio Ambiente Agricultura e Pesca pelo WhatsApp (41) 9 3500-7993.