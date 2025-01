Prefeitura de Pontal instala novo flutuante no embarque para a Ilha do Mel

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, acompanhou de perto a instalação de um novo píer flutuante no terminal de embarque para Ilha do Mel. A obra da Prefeitura representa um investimento de R$ 419.703,76 e inclui melhorias significativas para facilitar o acesso dos visitantes e moradores à ilha, além de reforçar a infraestrutura turística do município.

O prefeito estava acompanhado da secretária de Turismo, Luciana Costa, do secretário de Governo, Fabio de Oliveira, e do sargento Fábio, da Polícia Militar, que atua como coordenador da fiscalização da SEIL (Secretaria de Infraestrutura e Logística).

O flutuante fabricado em dois módulos separados com cada módulo medindo 12 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,05 metros de altura. O projeto também contempla uma rampa de acesso equipada com guarda-corpo metálico e cambão para fixação, garantindo segurança e praticidade aos usuários.

Além disso, está sendo uma rampa náutica de acesso público, com 16 m² de área total foi construída no “porto” do João Linhares junto ao novo Mercado de Pescados. A estrutura oferecerá mais comodidade e acessibilidade aos passageiros que utilizam o terminal, consolidando Pontal do Paraná como um dos principais pontos de partida para a Ilha do Mel, um dos destinos turísticos mais importantes do Paraná.

O prefeito destacou a importância da obra para o desenvolvimento do turismo local e para a qualidade de vida dos moradores. “Essa obra é essencial para atender à crescente demanda de visitantes que buscam a Ilha do Mel, além de beneficiar os moradores que utilizam diariamente o terminal. Estamos investindo em infraestrutura para tornar nosso município mais atrativo e acessível, promovendo o turismo de forma sustentável”, afirmou.

As melhorias no terminal de embarque integram um conjunto de ações da prefeitura para impulsionar o turismo e fortalecer a economia local. A previsão é que o novo flutuante e a rampa náutica estejam em pleno funcionamento nos próximos dias, proporcionando mais conforto e segurança para quem visita ou vive na região.