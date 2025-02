Preso em Guaratuba homem condenado por estupro de vulnerável

Foto: Adilson Domingues/PCPR

A Polícia Civil prendeu um homem, de 58 anos, condenado por praticar o crime de estupro de vulnerável. A captura, que foi realizada por policiais que atuam no Verão Maior Paraná, aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), em Guaratuba.

Conforme o delegado Gabriel Caldeira, o preso possui uma pena de 10 anos, sete meses e 15 dias com mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado de Paraná (TJPR).

“Após receber informações sobre a existência do mandado, a equipe de investigação do expediente de Guaratuba deslocou-se até a residência do foragido, onde efetuou sua captura sem incidentes”, explica.

Ele foi conduzido à delegacia para os trâmites legais e, em seguida, encaminhado ao sistema penitenciário.

Denúncias

Casos de violência contra crianças, adolescentes e mulheres podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.