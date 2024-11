Preso suspeito de homicídio ocorrido em Guaratuba

Foto: Fábio Dias/EPR Comunicação

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 51 anos, suspeito de envolvimento no homicídio que vitimou Rafael Levinski, ocorrido no dia 19 de maio deste ano, no bairro Carvoeiro, em Guaratuba, e no homicídio que vitimou Laudemar dos Santos Silva, ocorrido no dia 29 de outubro deste ano, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

A captura aconteceu em Guaratuba nesta segunda-feira (25). O suspeito pelos homicídios também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, outro homem, de 27, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, um adolescente, de 17, também foi apreendido na ação, entretanto, após os procedimentos legais foi liberado.

De acordo com o delegado Gabriel Rocha, essas pessoas presas em flagrante estavam na residência em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão contra o suspeito.

“No local foram apreendidos, aproximadamente, 395 gramas de cocaína, 330 gramas de maconha, quatro caixas de óleo de canabidiol, um comprimido de ecstasy, dois sacos de eppendorf utilizados para a venda de cocaína e uma balança de precisão”, explica.

As três pessoas foram presas em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e, posteriormente, foram conduzidos ao sistema penitenciário.

