Presos suspeitos de estupro e tráfico de adolescentes entre Guaratuba e Itapoá

A Polícia Civil prendeu um homem, de 64 anos, investigado pela suspeita de estupro e tráfico de adolescentes entre Litoral do Paraná e o Litoral de Santa Catarina. A prisão aconteceu no dia 16 de dezembro, em Paranaguá, mas alguns detalhes do caso só foram revelados nesta quarta-feira (29).

Conforme apurado, o investigado teria abusado sexualmente de meninas menores de 14 anos. As jovens foram levadas até Guaratuba, por uma adolescente de 17 anos, com falso pretexto.

Lá, encontraram o homem, que as levou de carro para a cidade de Itapoá (SC), onde cometeu os estupros, “com emprego de violência”. O morador do litoral catarinense foi preso preventivamente preventivamente, pelos crimes de estupro de vulnerável, corrupção de menores, fornecimento de produto que causa dependência a crianças/adolescente e tráfico de pessoas para fins de exploração sexual.

A investigação também abrange um segundo autor, que já estava preso por delito de estupro de vulnerável. As vítimas informaram que os dois homens utilizavam de aliciadores e de pagamentos em dinheiro, presentes, bebidas alcoólicas e drogas em troca de relações sexuais com menores.

Os dois suspeitos detidos foram encaminhados ao sistema judiciário.