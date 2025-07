Presos suspeitos de matar homem e jogar corpo na Estrada da Graciosa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três pessoas em uma operação contra uma dupla investigada pelo sequestro e homicídio de Wilian dos Santos Silva, de 36 anos, morador de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, e jogar seu corpo na Estrada da Graciosa, em Morretes, no Litoral.

As prisões aconteceram em Campina Grande do Sul, nas primeiras horas desta terça-feira (15).

Os policiais civis prenderam preventivamente um suspeito de execução do crime. Uma mulher e um homem, identificado como segundo envolvido, foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.

De acordo com a PCPR, após as capturas, em depoimento, os dois homens confessaram a prática do sequestro seguido de homicídio. Ambos possuem antecedentes criminais e um deles estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Com o auxílio de cães de faro da PCPR, os policiais localizaram um revólver calibre 38 com numeração raspada, que pode ter sido utilizada no homicídio, além de munições. O carro que teria transportado a vítima também foi apreendido e será encaminhado à análise pericial, assim como os celulares dos investigados.

O crime ocorreu em 19 de junho deste ano. Segundo as investigações, a vítima foi sequestrada em frente à própria casa e mantida em cativeiro por algumas horas. Dois dias depois, seu corpo foi encontrado na Estrada da Graciosa, entre os quilômetros 10 e 11. A investigação aponta que a morte aconteceu no mesmo dia do sequestro.

Com a localização do corpo tiveram início as apurações. “As investigações foram complexas, pois em um primeiro momento tínhamos apenas um corpo em meio à mata. Por meio de diversas diligências rastreamos a origem da vítima e chegamos à identidade dos autores do crime”, comenta o delegado André Rosa Silva, responsável pela investigação. A análise de imagens de câmeras de segurança auxiliaram na identificação do veículo usado pelos autores e o trajeto feito por ele.

A investigação apurou que, no fim da tarde do dia 19, ao menos dois suspeitos estiveram na residência do homem e chamaram por seu pai e seu irmão. Quem os atendeu foi a vítima, que acabou levada pelos autores. Depoimentos indicam que o alvo dos criminosos não seria ele.

A PCPR segue em investigação a fim de verificar a possível participação de outras pessoas e esclarecer a motivação do crime.