Corpo de mulher é encontrado enterrado em Guaratuba

Viatura da Polícia Científica ao chegar com o corpo em Paranaguá | Imagem: Rádio Ilha do Mel

Um corpo de mulher foi encontrado enterrado no final da tarde desta sexta-feira (11), em um matagal no final da Rua João Batista Pedroso, no bairro Cohapar, em Guaratuba.

Moradores vizinhos informaram que ouviram gritos de mulher pedindo socorro, por cerca de 15 minutos, por volta das 3h da manhã.

Após receber denúncias, a Polícia Militar foi até o local e em uma área parcialmente alagada avistou cal espalhada pelo chão, madeira queimada e entulhos, possivelmente para esconder o corpo que estava em uma cova rasa.

Equipe da Polícia Científica fez a remoção do corpo até sua sede em Paranaguá para realizar a necropsia e tentar descobrir a causa da morte e a identidade da vítima. A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações da Folha do Litoral e Rádio Ilha do Mel