Primeiro mutirão de 2024 castra 498 cães e gatos em Pontal do Paraná

O primeiro Mutirão de Castração de Cães e Gatos de 2024 de Pontal do Paraná, realizado entre 28 de fevereiro e 1º de março no ginásio de esportes da Escola Luiz Antônio Amatuzzi de Pinho, no balneário Shangri-lá, conseguiu beneficiar gratuitamente 498 animais e seus tutores.

Foram 112 felinos machos, 151 felinos fêmeas, 91 cães machos e 144 cães fêmeas, muitos através de encaixe a partir da desistência de alguns inscritos, conforme dados confirmados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente Agricultura e Pesca da Prefeitura, promotora da iniciativa em parceria com a Rede de Proteção Animal de Pontal do Paraná (RPA), entidade que realiza os procedimentos.

CAUSA ANIMAL: Desde 2021, já foram castrados nessa iniciativa pública mais de 3.500 animais, reafirmando o compromisso do município com a causa animal. Como sempre faz sempre que os mutirões são realizados, o prefeito Rudão Gimenes compareceu, conversou com alguns tutores, equipes da Rede de Proteção e agradeceu toda a equipe da Prefeitura envolvida na organização.

A equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, responsável por todas as etapas, comemorou o sucesso do evento, que contribui para a saúde animal e para evitar a procriação indiscriminada. Agradecimento também aos protetores que resgata animais nas ruas e levam aos mutirões, que mostram resultados imediatos e também a longo prazo diminuindo a quantidade de cães e gatos pelas ruas.

PRIORIDADES: A prioridade nos mutirões é para tutores em condição de fragilidade social e para animais resgatados da rua. Por isso, na hora de se inscrever é necessário anexar documentos como RG e CNH, comprovante de residência, fotos sod animal e CadÚnico (Cadastro do Governo Federal para programas sociais). Para garantir a vaga do animal no próximo mutirão – que terá data divulgada em breve – as solicitações devem ser feitas via protocolo, de forma presencial na Prefeitura em Praia de Leste, ou via online:

Link para o protocolo: https://pontaldoparana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=9

Todos os campos requisitados devem ser preenchidos e é necessário anexar os documentos solicitados. Importante informar os meios de contato (preferencialmente telefone do tutor), além da espécie, sexo e idade do animal. Primeiro serão chamados os agendados e, na sequência, se houver vagas (no dia do mutirão), serão chamamos os encaixes por ordem de chegada e critérios de prioridade.

Mais informações: (41) 3455-9643 ou (41) 93500-7993.

FIQUE ATENTO AOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: