Prefeitura de Paranaguá intensifica ações na Ilha dos Valadares

Limpeza, manutenção urbana e atendimento social têm sido prioridade da administração – obras maiores são aguardadas para o próximo ano

A Prefeitura de Paranaguá vem ampliando as ações de manutenção e apoio social na Ilha dos Valadares. As equipes da Secretaria Regional da Ilha dos Valadares (Serval) têm atuado em diversos pontos, realizando limpeza de espaços públicos, roçada, retirada de entulhos, pequenos reparos em unidades de ensino, substituição de bloquetes danificados pela erosão e manutenção de praças.

Na área social, as servidoras Cláudia Neves e Jurena Ferreira têm intensificado os atendimentos às famílias em situação de vulnerabilidade, com destaque para os serviços prestados pelo CRAS Mauro Cassilha, no bairro Canarinho.

O secretário regional da Ilha dos Valadares, Márcio Vega, reforça que as ações continuarão no próximo ano.

“O trabalho foi desenvolvido em vários pontos da Ilha ao longo deste ano, sob o comando do superintendente Maurilio Cruz e a pedido do prefeito Adriano Ramos. São ações paliativas, mas necessárias. Acreditamos que intervenções maiores serão realizadas em áreas críticas em 2026. Assim como os moradores, também aguardamos obras importantes, como o asfaltamento das principais vias, o que deve melhorar o trânsito e a qualidade de vida de todos”, afirmou o secretário, agradecendo ainda o empenho dos servidores da Serval.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio – fotos: Edye Venancio/Tiago Martin