TCP é reconhecida por seguir padrões internacionais de segurança portuária

Declaração emitida pela Conportos atesta conformidade com o ISPS Code

Foto: Divulgação TCP

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, acaba de ser certificada pela Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos) com a Declaração de Cumprimento (DC) nº27/2025, documento que reconhece a TCP por adotar padrões de segurança estabelecidos no Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias (ISPS Code) e tem validade até 2030. A cerimônia de entrega ocorreu no prédio administrativo do Terminal e contou com a presença de representante da Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Cesportos-PR), da Polícia Federal e da Autoridade Portuária.

“A Declaração de Cumprimento do Código ISPS é fundamental para a TCP e é resultado do trabalho conjunto com a autoridade portuária, a Polícia Federal, a Receita Federal e a Cesportos-PR. O documento demonstra o compromisso da empresa com a segurança da operação portuária, da integridade dos bens dos clientes e dos navios que atracam no cais. Atender às exigências da Organização Marítima Internacional (IMO) e da legislação brasileira fortalece o protagonismo do Terminal como uma instalação segura e confiável”, afirma Kayo Zaiats, superintendente de segurança da TCP.

Para a concessão da DC, a equipe de segurança preparou e submeteu o mais recente Estudo de Avalição de Risco (EAR) e o Plano de Segurança Portuária (PSP). Esses documentos, que são enviados para avaliação e revisão da Cesportos-PR e da Conportos, contemplam critérios como sistemas de controle de acesso, de monitoramento, de vigilância, de proteção perimetral, de segurança de carga e operação e segurança cibernética, assim como procedimentos de emergência e de prevenção de atos ilícitos.

De acordo com o policial federal e secretário executivo da Cesportos-PR, Guilherme Aquino, a conquista do certificado coloca a TCP em um patamar de excelência mundial. “Para o Brasil, é importante ter terminais seguros e internacionalmente reconhecidos, que seguem as diretrizes do ISPS Code e aplicam medidas contra terrorismo, pirataria e tráfico”, comenta.

Para o gerente adjunto da unidade de segurança do Porto de Paranaguá e membro da Cesportos-PR, Ivan Plantes Machado, “a TCP é um terminal de referência nacional em termos de estrutura e investimento em segurança. A execução do plano de segurança é resultado de um trabalho da equipe da empresa, que foi acompanhado pela autoridade portuária, e que vemos sendo aplicado de forma eficaz na prática”.

O chefe do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) da Polícia Federal em Paranaguá, Alessandro Vivone, afirma que “a Declaração de Cumprimento do ISPS Code traz todo um retorno de segurança para o Terminal e também para a economia do país. A TCP é uma grande parceira e que tem uma atuação de excelência voltada para a segurança em todas as vertentes”.

Atualmente, a TCP possui mais de 400 câmeras de monitoramento, 13 postos de vigilância armada 24h, drones de vigilância, sistema de alarme para casos de invasão e três scanners pelos quais todas as cargas que embarcam e desembarcam no Terminal são fiscalizadas.