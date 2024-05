Programa Moradia Legal firma contratos com moradores da Colônia dos Pescadores e Rio da Onça

Na quarta-feira (8), teve início, no auditório da Prefeitura de Matinhos, a assinatura dos contratos do programa Moradia Legal para moradores da Colônia dos Pescadores e Rio da Onça. A Secretaria de Urbanismo informou que os contratos ainda puderam ser assinados na quinta-feira (9).

O programa Moradia Legal é realizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná em parceria com a prefeitura. A iniciativa representa um avanço significativo nos diversos projetos de regularização fundiária na cidade, promovendo não apenas segurança jurídica, mas também melhores condições de vida para os moradores.

O Moradia Legal também promove regularização no bairro Mangue Seco e nos balneários Perequê e Currais. No final de maio deverão ser as matrículas de 405 imóveis no Mangue Seco: 270 em áreas privadas e 135 em áreas públicas.

A prefeitura ainda realiza em diversas regiões o Reurb (Programa de Regularização Fundiária) além de ações pontuais, como a parceria com o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) no Morro do Escalvado.

Deverão ser atendidos moradores dos bairros/balneários de Albatroz, Guacyara, Gaivotas, Eldorado, Betaras e Tabuleiro, entre outros.