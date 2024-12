Programação de Verão terá 31 eventos esportivos

Munidal de Beach Tennis realizado em Matinhos em 2024 | foto: Roberto Dziura Jr./ AEN

A programação do Verão Maior Paraná 2024/2025, do Governo do Estado, contará 31 eventos, incluídos nos Jogos de Aventura e Natureza (JANs).

Entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, os municípios de Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Morretes, além da Ilha do Mel (Paranaguá) e de São Pedro do Paraná, no Noroeste, vão receber torneios esportivos estaduais, nacionais e internacionais.

São destaques na Arena Verão Maior Caiobá (em Matinhos), centro dos grandes eventos esportivos da temporada, o Best Trick Skate Red Bull, nos dias 18 e 19 de janeiro, e também o ITF Beach Tennis Tour, que retorna à programação após grande sucesso no verão passado, trazendo os melhores atletas do mundo na modalidade, entre 5 e 9 de fevereiro. Entre 19 e 23 de fevereiro, a arena recebe o Campeonato Brasileiro e o Sul-Americano de Handebol de Areia.

As outras praias receberão a Travessia dos Veteranos (Guaratuba), Levantamento de Peso Olímpico (Pontal do Paraná) e Lobafest (Ilha do Mel). Outras atrações são o Campeonato Paranaense de Surf e o Campeonato Brasileiro de Bodyboarding, ainda sem locais definidos.

POSTOS FIXOS – Além da programação, o Verão Maior Paraná terá programação nos postos fixos de Caiobá, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba e São Pedro do Paraná a partir do dia 28 de dezembro. São gincanas, atividades esportivas, aulas, ginástica, espaços para esportes coletivos e outras surpresas

Programação dos Jogos de Aventura e Natureza:

31/12 – Corrida da Virada, em Matinhos

04/01 – Verão Moto Show, na Arena Verão Maior Caiobá (Matinhos)

11/01 – Cross Games, na Arena Verão Maior Caiobá

11 e 12/01 – Torneio Verão Basquete 3×3, em Matinhos

11 e 12/01 – Circuito Paranaense de Handebol de Areia, no Posto de Matinhos

17/01 – Troféu Elite (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná), em São Pedro do Paraná

18/01 – Vôlei de Praia Solidário, na Arena Verão Maior Caiobá

18 e 19/01 – Beach Tennis Adaptado, no Posto de Matinhos

18 e 19/01 – Lobafest, na Ilha do Mel

19/01 – Levantamento de Peso Olímpico, no Calçadão de Ipanema – Pontal do Paraná

19/01 – Travessia dos Veteranos, em São Pedro do Paraná

24/01 – Travessia Noturna, em São Pedro do Paraná

24 a 26/01 – Torneio Futevôlei das Estrelas, na Arena Verão Maior Caiobá

25 e 26/01 – Best Trick Skate Red Bull, na Arena Verão Maior Caiobá

25 e 26/01 – Beach Flag, no Posto de Matinhos

26/01 – Travessia a nado, na Praia Central de Guaratuba

26/01 – Corrida dos Guarda-Vidas, na Praia de Caiobá

01/02 – Desafio JAN de Obstáculos, em Morretes

01 e 02/02 – MMA Solidário, na Arena Verão Maior Caiobá

02/02 – Cross Country, em Morretes

02/02 – Travessia do Porto, São Pedro do Paraná

05 a 09/02 – ITF Beach Tennis, na Arena Verão Maior Caiobá

13 e 14/02 – Troféu Elite (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná), na Arena Verão Maior Caiobá

15/02 – Beach Soccer Solidário, na Arena Verão Maior Caiobá

15/02 – 4º Desafio Ronda Dos Galáticos, na Arena Verão Maior Caiobá

15 e 16/02 – Campeonato Brasileiro de Bodyboarding, local a definir*

19 e 20/02 – Campeonato Brasileiro de Handebol de Areia, na Arena Verão Maior Caiobá

21/02 – 4º Piriathlon de Areia, em Matinhos

21 a 23/02 – Campeonato Sul-Americano de Handebol de Areia, na Arena Verão Maior Caiobá

22/02 – Travessia Dos Veteranos, na praia central de Guaratuba

22 e 23/02 – Campeonato Paranaense de Surf, local a definir*

Endereços dos postos e da arena:

Arena Verão Maior Paraná Caiobá (Matinhos)

Av. Atlântica, entre as ruas Apucarana, Paranaguá e Ponta Grossa

Arena em Matinhos

Av. Beira Mar, entre as ruas Umuarama e Toledo

Arena em Pontal do Paraná

Praia de Leste – 150 metros de faixa de na Avenida Dep. Anibal Khury, no final da Rua Rio Grande do Norte.

Arena em Guaratuba

150 metros de faixa na Praia do Cristo – final da Avenida Atlântica s/n

Arena Noroeste

Porto São José no município de São Pedro do Paraná