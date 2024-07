Projeto “Cultura em Movimento” traz teatro e música ao Litoral

O projeto “Cultura em Movimento”, parte dos Jogos de Aventura e Natureza, promove uma série de apresentações de teatro e da música no Litoral até o dia 28 de julho.

Com apresentações que prometem encantar a todos, este evento vibrante e inovador celebra a diversidade cultural e a expressão artística, inspirando aprendizado, empatia e diálogo.

O espetáculo principal é a clássica fábula “A Cigarra e a Formiga”, um musical criado por João Fiani que mistura teatro e música ao vivo. A montagem, realizada pela Cia Máscaras de Teatro, é um convite ao mundo lúdico e aborda temas universais como amizade e respeito. Com músicas inspiradas nos menestréis da Idade Média, o espetáculo encanta tanto crianças quanto adultos.

O projeto percorrerá Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Paranaguá, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, garantindo acessibilidade a todos os públicos, com a presença de intérprete de Libras. A classificação é livre e a duração é de 45 minutos.

O projeto “Cultura em Movimento” tem patrocínio da Sanepar, Governo do Estado do Paraná e Ministério da Cultura- Governo Federal

Nesta quarta-feira (17), o espetáculo acontece em Morretes, em frente à Prefeitura, na Praça Rocha Pombo. Na quinta-feira, a apresentação é em Antonina, às 17h, na quadra da Escola Municipal da Ponta da Pita. Amanhã, sexta-feira, chega a Paranaguá, às18:30, no Ginásio Hélio Alves, na Estrada das Colônias, no Jardim Esperança. No final de semana, terá apresentações em Pontal do Paraná e em Guaratuba.