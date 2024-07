Pontal do Paraná tem 10 eventos neste final de semana

Competições esportivas em várias modalidades como ciclismo, corrida e lite cross em Pontal do Sul. Futebol em Shangri-Lá, vôlei de praia em Santa Terezinha, taekwondo e teatro musical no Jardim Canadá, feiras em Pontal do Sul e Praia de Leste. Pontal do Paraná se consolida como a cidade dos eventos, inclusive no inverno. Opção é o que não falta. A cidade terá dez eventos neste final de semana (26 e 27). Confira a programação:

1) LITE CROSS: Nova modalidade sobre motos e minimotos para crianças. Pista de motocross em Pontal do Sul sábado (27) às 14 horas e domingo (28) às 9 horas. A pista liberada para trilheiros com motos nacionais. A praça de alimentação será da Feira Empodera.

2) PONTAL NIGHT RUN: Corrida noturna de 5 km, caminhada de 2,5 km e corrida kids. Ruas de Pontal do Sul. Largadas às 18 e 20 horas. Praça Santorini Garden (Alameda Flamboyant, 86) em Pntal do Sul.

3) CICLISMO: Velocidade speed contrarrelágio sábado (27) às 14 horas (1ª Copa Ninja Extreme Festival) concentração 12 horas, largadas 14 horas; e 4ª Etapa da Copa Ninja de Montain Bike (MTB) domingo (28) concentração às 6 horas, largadas a partir das 7h30. Largadas, chegadas e eventos paralelos em Pontal do Sul (Rua Anthony Quinn, S/N).

4) VÔLEI DE PRAIA: Sábado (27) às 9 horas na Associação de Moradores de Santa Terezinha (AMOSI. Rua Vitorino Riva, 210, bairro Itapuã). Circuito Escolar de Vôlei de Praia (2ª Etapa).

5) TAEKWONDO: Domingo (28) às 7 horas no ginásio de esportes da Escola Ezequiel Pinto da Silva (Avenida Copacabana, 1.251/1.199) Jardim Canadá, em Praia de Leste, Circuito Escolar de Taekwondo (2ª Etapa).

6) TEATRO: Domingo (28) às 12 horas no ginásio de esportes da Escola Ezequiel Pinto da Silva (Avenida Copacabana, 1.251/1.199) Jardim Canadá, em Praia de Leste, apresentação da peça “A Cigarra e a Formiga”, com a Cia Máscaras de Teatro. Entrada gratuita.

7) FESTA JULINA NO GUARAPARI: A Associação dos Proprietários de Imóveis do Balneário Guarapari (Apig), em Pontal do Paraná, promove neste sábado (27) a maior festa julina do balneário. Será a partir das 18 horas na Rua São Francisco e todos estão convidados. Prestigie!

8) FESTA JULINA NO MERCADO DE PESCADOS EM PONTAL DO SUL: O Mercado de Pescados João Linhares, em Pontal do Sul, vai se transformar num arraiá a partir das 15h30 neste domingo (28), com a Festa Julina promovida pela Associação de Pesca e Aqüicultura Caiçara de Pontal do Sul (APAC-PS). Muitas atrações, comidas típicas e até aquele peixinho frito não vão faltar. Marque na sua agenda!

9) FEIRA EMPODERA: As mulheres empreendedoras da Feira Empodera de Pontal do Paraná vão atuar em dois locais neste final de semana. Sábado (27) a partir das 14 horas, e domingo (28) a partir das 9 horas, as feirantes que trabalham com alimentos e bebidas montarão a estrutura na pista de motocross em Pontal do Sul no Treinão de Lite Cross com o Japonês Voador Eduardo Saçaki. Serão dois dias de evento e dois dias de feira. E somente no sábado (27), a partir das 13 horas, as comerciantes que atuam com artesanato e outros artigos estarão com a Feira Empodera no estacionamento em frente ao trevo de Praia de Leste (PR 407, esquina com Avenida Santa Mônica, próximo ao acesso à PR 412).

10) FUTEBOL: Domingo (28) no campo municipal Edinal dos Santos Tavares, Balneário Shangri-Lá, será disputado o primeiro jogo da fase semifinal do Campeonato Pontalense de Futebol (Série A). A partir das 13 horas, se enfrentam Ilha do Mel X Beira Rio.