2º FestRuma dá mais passo para Matinhos se tornar polo cultural da região

A cidade de Matinhos celebrou uma semana de intensa atividade cultural com a realização da segunda edição do Festival de Teatro de Rua, que ocorreu entre os dias 8 e 12 no Calçadão da rua Albano Muller, no Centro.

Com uma programação diversificada, o evento atraiu não apenas moradores, mas também turistas interessados em apreciar espetáculos de alta qualidade e participar de oficinas de teatro gratuitas.

Este ano, o festival, realizado pela Prefeitura, expandiu suas fronteiras, apresentando espetáculos que cativaram todas as idades, desde crianças até adultos, e oferecendo oficinas diversificadas.

Segundo Letícia Valérie Ramos, coordenadora do festival, “esta edição marcou um passo significativo para transformar Matinhos em um polo cultural reconhecido. Recebemos inscrições de grupos profissionais de diversos estados, o que demonstra o crescente interesse e prestígio do evento”.

Destacando a participação especial da Escola Municipal Francisco dos Santos Junior, que encenou “Pluft, o Fantasminha” pela Cia de Teatro Flâmulos e Bonifrates, Letícia enfatizou o compromisso do festival em valorizar não apenas os grupos profissionais, mas também os talentos emergentes locais.

Os espetáculos apresentados ao longo da semana incluíram obras como “As Três Marias na Cidade do Esquecimento” pela Cia Girolê, “Magnólia e o Pássaro Falante” pela Cia Carnivale, “O folclore do Amor” pelo Grupo Teatral As Lucianas, “Pássaros em Chamas” pela Trupe das Pulgas e “Fervo” pelo Trio Elétrico de Teatro. Cada grupo selecionado recebeu um cachê de R$ 5 mil por apresentação, além da oportunidade de ministrar uma oficina de até três horas, fortalecendo assim a formação cultural da comunidade.

Apesar das condições meteorológicas adversas, o festival atraiu um público expressivo, reforçando seu papel como um evento acessível e democrático. “Nosso objetivo é promover o teatro de rua e popularizar a cultura, criando um espaço onde todos possam participar e se envolver”, afirmou Letícia. Para ela, o festival representa a realização de um sonho antigo: “Durante meus 12 anos de envolvimento com o teatro, sempre vi outras cidades realizando festivais enquanto Matinhos parecia estagnada. Agora, estamos mudando essa realidade, proporcionando oportunidades para artistas locais e atraindo atenção para nossa cidade como um centro cultural vibrante.”

Com a promessa de crescer e diversificar ainda mais nos próximos anos, o Festival de Teatro de Matinhos pretende estabelecer um legado duradouro de valorização da arte e da cultura popular. “Queremos deixar para as próximas gerações o entendimento de que Matinhos é um lugar onde o teatro e a cultura são celebrados e apreciados”, conclui Letícia.