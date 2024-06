2º Fest Ruma – Festival de Teatro de Rua de Matinhos começa no dia 8

A Prefeitura de Matinhos, através do Departamento de Cultura, realiza a 2ª edição do Fest Ruma (Festival de Teatro de Rua de Matinhos).

De 8 a 12 de julho, o centro da cidade se transformará em um grande palco a céu aberto, com uma programação repleta de arte e cultura para todos os públicos.

Durante esses cinco dias, moradores e visitantes poderão desfrutar de seis espetáculos emocionantes e participar de cinco oficinas interativas.

As apresentações teatrais acontecerão no calçadão central, enquanto as oficinas serão realizadas no salão da Casa da Cultura Prof. Delcio Ramos.

Programação completa do 2º FestRuma e links para participar das oficinas

Dia 8, segunda-feira

13h – Abertura do Festival (Música)

14h às 17h – Oficina: “Contação de histórias: No caminho das histórias” com Cleo Cavalcantty – inscrições: https://forms.gle/wnBBn6A69vQgjkYZ6

19h – Espetáculo: “As Três Marias na Cidade do Esquecimento” – Cia Girolê

Dia 9, terça-feira

10h – Espetáculo: “Pluft o Fantasminha” – Cia de Teatro Flâmulos e Bonifrates (Matinhos)

14h às 17h – Oficina: “A manipulação de formas animadas enquanto possibilidade de criação artística” com André Meirelles e Amanda Brigano – inscrições: https://forms.gle/A8umdq3QjBsxxJPm7

19h – Espetáculo: “Magnólia e o Pássaro Falante” – Cia Carnivale

Dia 10, quarta-feira

14h às 17h – Oficina: “O Ator Explorador” com Luciana Ezarani – inscrições: https://forms.gle/Q75srGvt65tKb4Kk6

19h – Espetáculo: “O folclore do Amor” – Grupo Teatral As Lucianas

Dia 11, quinta-Feira

14h às 17h – Oficina: “Criação e encenação a partir do Viewpoints” – inscrições: https://forms.gle/bqhCSC6Cwkj5H1B88

19h – Espetáculo: “Pássaros em Chamas” – Trupe das Pulgas

Dia 12, sexta-feira

14h às 17h – Oficina: “Improvisação teatral” com Carlos Becker – inscrições: https://forms.gle/J41KNVo7wZMCecAN6

19h – Espetáculo: “Fervo” – Trio Elétrico de Teatro

O FestRuma é uma experiência única de teatro de rua, com apresentações e oficinas que contribuem para que o público explorem sua criatividade e se envolvam de maneira prática com a arte teatral. Fique atento à programação completa e garanta sua participação nas oficinas.

Sobre o FestRuma

O FestRuma é uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Matinhos e do Departamento de Cultura, que tem por objetivo promover a cultura e a arte no município, trazendo mais vida e alegria para as ruas de Matinhos.

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos