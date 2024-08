Projeto da UFPR discute Plano Diretor de Matinhos

Fotos: Divugação

No início de agosto, o grupo de extensão de Direito à Cidade e Proteção Social: Incidências Coletivas e Políticas Públicas, da Universidade Federal do Paraná realizou o “Fórum de Discussão das Políticas Urbanas do Litoral do Paraná”.

Nesta primeira edição, que ocorreu no dia 7, no Espaço Paulo Freire, da UFPR Litoral, foram abordadas as propostas da revisão do Plano Diretor Municipal de Matinhos. O Fórum contou com participações de representações comunitárias, religiosas, de movimentos sociais, da sociedade civil, político-partidárias, do executivo municipal e estadual, jornalistas e acadêmicos.

A abertura do evento foi feita pela professora Silvana Marta Tumelero, do curso de Serviço Social. Silvana é pesquisadora na área de direito à cidade e política urbana – realizou recentemente um pós-doutorado no Programa de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, no qual investigou políticas urbanas. Na sequência da abertura, falou a professora, arquiteta e urbanista Andréa Maximo Espínola, que é membro titular do Comitê Permanente de Assessoria Técnico-Científica para o Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do Litoral do Paraná, na qual representa a UFPR.

Após as falas, os participantes foram divididos em dois grupos de trabalho. Um deles discutiu os temas relacionados à região do bairro Vila Nova e dos balneários, enquanto o outro grupo tratou das demandas e propostas apresentadas para o entorno da Praia Brava até o Pico de Matinhos.

Nos grupos, os participantes levantaram diversas questões, que estão sendo estudadas pelo grupo da Extensão e deverão ser divulgadas em postagens no perfil do Instagram (@ufpr.direitoacidade) do projeto.

O projeto de extensão Direito à Cidade e Proteção Social segue abordagem interdisciplinar e é aberto a demandas coletivas populares e institucionais dos territórios de vulnerabilidades. Nele são tratadas questões da moradia, do acesso à água e saneamento, de expressões e intervenções culturais, organização político-social e direitos humanos, na perspectiva do direito à cidade (produção, uso e pertencimento).