Nos dias 8 e 9 de junho o projeto Saúde nas Ilhas, sob coordenação da professora Fernanda Moura D’Almeida Miranda, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná (UFPR), esteve em Guaraqueçaba para realizar atividades de capacitação com a comunidade, profissionais da Unidade Básica de Saúde e no Hospital Estadual Lucy Requião de Mello e Silva.

Para a comunidade, no dia 8, no período da manhã, foi realizada uma roda de conversa na sala de espera para falar sobre hanseníase e, no período da tarde, sobre alimentação saudável.

Fotos: UFPR

A abordagem sobre alimentação saudável ocorreu por meio de um jogo educativo de escolhas de alimentos positivos e negativos para a saúde, este tema foi definido pelo enfermeiro Irineu e pela enfermeira Cleide da UBS, devido ao número de pacientes portadores de hipertensão Arterial no município. Já o tema “Hanseníase” foi escolhido pela médica dermatologista, Lígia Márcia Mário Martin, da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas) e abordou como identificar a doença.

As estudantes do curso de Enfermagem Eduarda Cristini Batista, Giovana Immich, Beatriz Petters e Isabela Ferreira preparam materiais educativos e dinâmicas para serem realizadas com a comunidade sob a supervisão da professora Fernanda Moura.

A convite da coordenadora do Projeto Saúde nas Ilhas foram realizadas capacitações tanto na UBS como no Hospital Regional de Guaraqueçaba, a doutoranda Márcia Bucco do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPR e professora da Faculdade Pequeno Príncipe realizou a capacitação dos profissionais de enfermagem sobre o Manobra de Heimlich e Ressuscitação Cardiopulmonar em bebês e criança e o médico ortopedita Werveley Valenza sobre trauma ortopédico pediátrico e imobilização.

A equipe da UFPR contou com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, representada pela secretária Joelma Marchiori Calado, da diretora do Hospital Julcinha e a supervisora Elenore e do Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, através do presidente Sérgio Burtka que nos cedeu o alojamento.

Foram capacitados 25 profissionais de saúde, 10 estudantes de medicina e enfermagem e 25 usuários da UBS.