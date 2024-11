Projeto de Anibelli, gengibirra é Patrimônio Cultural do Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta terça-feira (26) o projeto de lei nº 563/2023, de autoria do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), que declara a Gengibirra como Patrimônio de Natureza Cultural Imaterial do Estado do Paraná.

Por definição, a Gengibirra é uma bebida não alcoólica, não fermentada e gaseificada, produzida a partir de extrato natural de gengibre. Mais do que uma simples bebida, ela carrega um forte simbolismo cultural e afetivo para o estado.

Uma tradição paranaense centenária

Produzida desde 1904 pela empresa paranaense Cini, a Gengibirra é um símbolo da identidade paranaense, especialmente entre as comunidades de origem italiana. Sua história remonta às raízes culturais dos imigrantes que ajudaram a moldar o Paraná. Com forte tradição europeia, o refrigerante é conhecido como o “champagne das Araucárias” e representa um vínculo direto com as memórias de infância e os almoços de domingo em família.

O deputado Anibelli Neto destacou a importância pessoal e cultural da bebida. “Desde a minha infância, sempre consumi este icônico e centenário refrigerante, uma bela recordação afetiva. É um orgulho, como parlamentar, ser o proponente desta matéria, que agora se tornará lei estadual. Trata-se de uma homenagem à família Cini e ao legado empreendedor que ela representa”, afirmou.

Reconhecimento estadual para um símbolo local

A Gengibirra já havia sido reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial no município de Palmeira, na região dos Campos Gerais. Com o projeto aprovado na Assembleia Legislativa, busca-se ampliar esse reconhecimento a nível estadual, fortalecendo o vínculo do Paraná com suas raízes culturais.

Na justificativa do projeto, Anibelli citou manchetes que destacam a relevância da bebida: “A Gengibirra é a cara do Paraná!” e “Um refrigerante para chamar de nosso!”. Ele também lembrou a recente celebração dos 120 anos da Cini Bebidas em uma sessão solene na Assembleia, ressaltando a importância da empresa para a economia e a cultura do estado.

Preservação histórica e cultural

O reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial garante mais do que um título simbólico. Ele reforça a necessidade de preservar uma parte essencial da história do Paraná, celebrando o legado dos imigrantes e a identidade local. “A Gengibirra é um agradecimento ao empreendedorismo da família Cini, que gera empregos e mantém viva a tradição paranaense com inovação e qualidade”, disse Anibelli.

Com a aprovação do projeto, o Paraná reafirma o compromisso de preservar suas tradições e valorizar sua rica herança cultural, garantindo que futuras gerações possam conhecer e celebrar a história que define o estado. Agora, o projeto segue para sanção do governador, etapa final para que se torne lei.