Projeto de Monitoramento das Praias pede o apoio da população durante o verão

A orientação é não tocar ou tentar devolver o animal ao mar e acionar imediatamente o LEC/UFPR pelo telefone 0800 6423341

LEC/UFPR

Com a chegada do verão, o fluxo de turistas nas praias do Paraná aumenta significativamente, e a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) reforça a importância do apoio e da compreensão dos banhistas durante as atividades de monitoramento.

“O apoio e a paciência dos banhistas é fundamental para que possamos realizar o monitoramento de forma eficiente e sem incidentes. Contamos com a colaboração de todos para que respeitem o espaço de circulação dos veículos identificados e evitem interações diretas com os animais encontrados na praia”, reforça a gerente operacional do PMP-BS/LEC-UFPR, Liana Rosa.

Desde 2015, o PMP-BS, executado no Paraná pelo Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), desempenha um papel importante para a conservação da vida marinha.

Atuando todos os dias do ano, a equipe técnica monitora diariamente cerca de 100 km de praias com veículos identificados, realizando o trabalho de observação, coleta de dados e resgate de animais marinhos debilitados ou mortos.

O projeto contribui diretamente para a conservação de espécies marinhas como tartarugas, aves e mamíferos, possibilitando estudos que apoiam a formulação e efetivação de políticas públicas e estratégias de proteção ambiental.

Além disso, a presença diária da equipe ajuda a sensibilizar a população para a importância da conservação desses animais. “Nosso trabalho não se limita ao monitoramento e resgate de animais, mas também busca entender o impacto das atividades humanas na vida marinha. Esses esforços e dados coletados são fundamentais para dar suporte às iniciativas de conservação que ajudem a preservar a qualidade ambiental do nosso litoral, além de sensibilizar a sociedade sobre a importância da biodiversidade marinha para a manutenção da saúde e bem-estar de todo o planeta”, complementa Camila Domit, coordenadora do PMP-BS/LEC-UFPR.

O que fazer ao encontrar um animal marinho

A colaboração da comunidade é essencial para o funcionamento do projeto. Por isso, ao encontrar animais marinhos, sejam vivos ou mortos, entrem em contato imediatamente com a equipe de monitoramento.

“A orientação é para não tocar ou tentar devolver o animal ao mar, pois isso pode causar estresse e agravar a condição de saúde do indivíduo. A recomendação é para que ao encontrar o animal, acione imediatamente o LEC/UFPR, para que a equipe técnica do PMP-BS possa efetuar os cuidados e encaminhamentos necessários”, completa Camila.

O telefone é 0800 6423341.

Sobre o PMP-BS

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. No estado do Paraná, Trecho 6, a execução é realizada pela equipe LEC/UFPR (@lecufpr e www.lecufpr.net).

Fonte: Ana Cláudia Nunes / LEC/UFPR