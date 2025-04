Projeto habitacional de Pontal do Paraná avança com novas casas populares

Presidente da Câmara, vice-prefeita e prefeito | fotos: Clóvis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

Na manhã desta segunda-feira (7), o prefeito Rudão Gimenes assinou a ordem de serviço para a construção de mais sete casas populares no município de Pontal do Paraná, com investimento de R$ 700 mil. A iniciativa dá continuidade ao contrato de 50 unidades habitacionais licitado em 2024, das quais sete já foram concluídas e entregues às famílias contempladas.

As novas moradias serão construídas com recursos do próprio município, na Rua Rio Grande do Sul, no loteamento São Carlos, em Praia de Leste. O prazo para a conclusão das obras é de até 180 dias. A área já conta com infraestrutura de água e energia elétrica, e está prevista a pavimentação do acesso, além da instalação da rede de esgoto.

As famílias beneficiadas são selecionadas a partir do cadastro municipal e seguem os critérios estabelecidos em conjunto pela Prefeitura e a Secretaria Municipal de Assistência Social, com o objetivo de atender ao déficit habitacional local.

Durante o evento, o prefeito Rudão Gimenes falou sobre as iniciativas da gestão voltadas à habitação: “Estamos ampliando as iniciativas na área de habitação. Além dessas novas casas, temos um projeto que prevê a construção de 128 apartamentos distribuídos em oito blocos. A proposta será viabilizada por meio de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, com a participação do governo federal, do Governo do Estado, por meio da Cohapar, e do município de Pontal do Paraná, com investimento estimado em até 24 milhões de reais. Com o novo Plano Diretor, a cidade passou a permitir a verticalização e a compra de potencial construtivo por parte dos empreendedores, o que gera recursos para o Fundo Municipal de Habitação e amplia as possibilidades de construção de moradias para quem mais precisa. Estamos avançando com planejamento e responsabilidade, buscando soluções concretas para reduzir o déficit habitacional em nosso município”, declarou.

A presidente da Câmara Municipal, vereadora Elinete Rocha, também participou da cerimônia: “A construção de moradias para famílias que realmente precisam é uma prioridade para todos nós. Acompanhar de perto esse trabalho e garantir que os projetos avancem é parte do nosso papel como representantes da população”, afirmou.

Estiveram presentes no ato, além do prefeito Rudão Gimenes e da vereadora Elinete Rocha, a vice-prefeita Professora Patricia, a vereadora Any Messina, a procuradora-geral do município, Verginia Pedroso, o secretário de Habitação e Assuntos Fundiários, Antonio Carlos Brustolin, o secretário de Governo, Fabio de Oliveira, e o empresário João Bondam, responsável pela obra.