Projeto Matinhos Paralímpico abre inscrições para esporte de participação e de rendimento para PcD

A Associação Paraolímpica do Paraná – APP Matinhos deu início ao “Projeto Matinhos Paralímpico”, uma iniciativa que visa oferecer oportunidades de qualidade de vida, esporte de participação e esporte de rendimento de alto nível para pessoas com deficiência (PcD). Em parceria com a Prefeitura de Matinhos, através da Secretaria Municipal de Educação, o projeto disponibilizará 80 vagas, distribuídas entre a comunidade em geral e escolas.

O evento aconteceu nesta quinta-feira (11), no auditório da Escola Wallace Tadeu de Mello e Silva, e foi apresentado pela coordenadora técnica, Silmara França, e o presidente da Associação Paraolímpica do Paraná, Edmir de Oliveira, e acompanhado pela coordenadora do Projeto, Sauane Egely Buenos Rosim. As atividades abrangem diversas modalidades do paradesporto.

As inscrições para a comunidade já estão abertas e serão realizadas por meio de um formulário online. São disponibilizadas 20 vagas para este público, com possibilidade de preenchimento de lista de espera para futuras oportunidades. Os interessados podem se inscrever e obter mais informações através do link abaixo.

Inscrições: https://docs.google.com/…/