Promotores de eventos querem esclarecer critérios na realização do “Verão Maior” do Paraná

Promotores de eventos querem esclarecer critérios na realização do “Verão Maior” do Paraná

Entidade busca informações do balanço orçamentário, razão social de empresas e artistas contratados e se são paranaenses, ocorrências policiais, violência, público, comércio, entre outros

Foto: Leonardo Sguarezi/Secom

O Sindicato das Empresas Promotoras de Eventos do Estado (Sindiprom/PR) encaminhou nesta quinta-feira (29), ofício ao secretário da Casa Civil do Governo do Estado, José Carlos Ortega, pedindo esclarecimentos sobre o projeto Show Verão Maior do Paraná na região litorânea. A intenção é esclarecer informações relevantes e “principalmente os critérios de escolha dos organizadores, promotores e artistas” envolvidos nas apresentações. Os dados poderão servir de parâmetro na destinação correta de recursos e outras ações ou para próximas edições, ressalta a entidade.

O Verão Maior mobilizou, durante os 72 dias de duração, aproximadamente 4 milhões de pessoas e “injetou” R$ 107 milhões no PIB (Produto Interno Bruto) do Estado, segundo dados do Governo do Estado. O Sindiprom solicita ao chefe da Casa Civil encaminhar cópia às secretarias de Turismo, Segurança Pública e Esportes, que estiveram na linha de frente da organização e realização das apresentações. O presidente Fabio Aguayo afirma que, esclarecer as dúvidas vai ajudar o setor a compreender melhor todo o processo nas demais ações de atração de turistas e que exijam grandes infraestruturas.

Entre as dúvidas, o sindicato pede os dados do balanço orçamentário da realização dos shows na temporada 2023/2024, incluindo detalhes como razão social das empresas e artistas contratados, custo de cada contratação e dotações orçamentárias fontes. A organização pede a lista de todos os artistas contratados, contendo também a informação sobre quais desses são genuinamente paranaenses, ou seja, se desenvolveram artisticamente dentro do Estado e qual foi a empresa intermediária que contratou os artistas.

O Sindiprom quer saber também qual foi a empresa montadora da estrutura e o custo, modelo/modalidade de seleção dos artistas e da estrutura e montagens, custo total do evento e público total e público por show. O sindicato solicitou ainda informações de ocorrências policiais e a estimativa de aumento de movimento no comércio da região e entorno dos shows, custos de hospedagens dos profissionais e artistas, de pagamento de Direitos Autorais do ECAD e se foi transmissão na TV aberta ou parceria.

Segurança e economia

Os dados solicitados irão contribuir no aspecto de planejamento de grandes eventos tanto no litoral como na capital e interior do estado, afirma Fabio Aguayo. “Muito importante para o nosso setor ter números de ocorrências policiais, violência, público, comércio, dentre outros, servirá como suporte para a elaboração e ampliação de beneficiários e aplicação correta e democrática das próximas emendas orçamentárias e direcionamento de investimentos do erário”, afirmou.

O requerimento e todos os pedidos de informações solicitados, segundo o Sindiprom, estão amparados na Lei de Acesso à Informação e em consonância com o Artigo 10 e seguintes da Lei n° 12.527/2011, sendo vedada qualquer exigência relativa à motivação ou que inviabilizem a solicitação. “Importante ressaltar que é assegurado a qualquer cidadão ou entidade de classe apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos públicos integrantes da administração pública”, completa Aguayo.