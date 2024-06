Propaganda sobre terceirização das escolas é enganosa, diz Ana Júlia

Requerimento é assinado pelos deputados estaduais Ana Júlia e Requião Filho | foto: Orlando Kissner/Alep

De acordo com a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT), propaganda do governo Ratinho Junior sobre terceirização da educação no Paraná nas rádios, TVs e outras plataformas são enganosas e manipulam a opinião pública. Nesta segunda-feira (17), a parlamentar e o deputado Requião Filho, ambos do PT, protocolaram um requerimento cobrando explicações sobre os gastos com publicidade referente ao assunto.

“É um absurdo que o governo produza uma propaganda institucional com tantas inverdades. Em resumo, a verdade que Ratinho quer esconder é uma só: o programa permite interferência pedagógica nas escolas e privatiza, sim, a educação pública”, afirma Ana Júlia.

Os deputados solicitam, através de requerimento, o contrato da empresa que realizou a campanha publicitária; quantas peças foram produzidas e quais os custos para confecção e divulgação.

Segundo Ana Júlia, todos os pontos da propaganda financiada pelo governo com recursos públicos podem ser rebatidos. “Diferente do que fala a propaganda do governo, a lei prevê que a empresa contratada estabeleça planos e metas pedagógicas que vincularão toda a escola, inclusive os diretores. A prova disso é a permissão para as empresas usarem em sala de aula as próprias plataformas e diretrizes pedagógicas”.

A deputada lembra que, durante a greve, a Seed disparou um vídeo para pais e alunos, violando dados pessoais e ferindo a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), com narrativa de criminalização da luta sindical e pela educação, e que o ato veio seguido de uma imposição de sigilo nos documentos da secretaria – medida derrubada após pedido da deputada.

“A interferência pedagógica das escolas é nítida, o que caracteriza privatização. Mas isso não está na propaganda”, finaliza.