Proposta atualiza Constituição e reforça papel estratégico da Ponte de Guaratuba

PEC apresentada por Alexandre Curi tem Anibelli Neto como primeiro coautor

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A Assembleia Legislativa do Paraná está analisando uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), apresentada nesta segunda-feira (27), que atualiza o texto constitucional do Estado sobre a Ponte de Guaratuba. A iniciativa é do deputado Alexandre Curi (Republicanos) e tem como primeiro coautor o deputado Anibelli Neto (MDB).

Na prática, a proposta reconhece oficialmente a ponte como parte do sistema de infraestrutura do Paraná, destacando sua importância para a ligação entre cidades, o desenvolvimento econômico e o turismo no litoral.

A mudança chega em um momento simbólico, com a entrega da Ponte de Guaratuba agendada para esta sexta-feira, 1º de maio, marcando a realização de uma obra aguardada há décadas pelos paranaenses. O texto atual da Constituição ainda trata da fase de planejamento e construção; agora, a ideia é atualizá-lo para refletir a realidade de uma obra pronta e em funcionamento.

Para o deputado Anibelli Neto, a proposta também carrega um valor histórico. “Estamos falando de um sonho antigo. Faço questão de lembrar que meu pai, o ex-deputado Antônio Martins Anibelli, lá em 1989, já tinha essa visão quando propôs a Emenda 301 na Constituição Estadual, garantindo que o Estado pudesse promover a construção da Ponte de Guaratuba. Ele foi pioneiro ao pensar nessa integração entre Guaratuba e Matinhos. Tenho muito orgulho de apresentar, junto, esta emenda e de representar a população de Guaratuba e de todo o Paraná”, destacou.

Segundo os parlamentares, a PEC não cria novas obrigações, apenas deixa o texto da Constituição mais atual e alinhado com o que já está acontecendo na prática.

A iniciativa reforça a importância da ponte, que deve transformar a mobilidade no litoral e impulsionar o desenvolvimento da região, facilitando a vida de moradores e turistas.