PT lança cartilha Tarifa Zero para os candidatos a prefeito

O deputado Zeca Dirceu (PT) disse nesta terça-feira, 16, que a Tarifa Zero deve integrar o conjunto de propostas dos planos de governo dos candidatos a prefeito da Frente Brasil Esperança (PT, PV e PCdoB) assim como o Orçamento Participativo, programa histórico das administrações petistas no Brasil. “A tarifa zero já alcança mais de 100 cidades brasileiras, 16 delas no Paraná, e já está em debate nas campanhas pelo país inteiro. O acesso gratuito ao transporte público de qualidade deve ser um bem universal como o direito à saúde e à educação”, reforçou Zeca Dirceu ao comentar o lançamento da cartilha Tarifa Zero: Embarque nessa ideia com o PT nesta segunda-feira, 16.

Zeca Dirceu integra a Frente Parlamentar da Tarifa Zero na Câmara dos Deputados e observa também que a proposta está sendo implantada de forma gradual em diversas cidades e citou o caso, no Paraná, de cidades como Foz do Iguaçu, Araucária, Londrina, Ponta Grossa e Maringá. “Além das 16 cidades em que a isenção é integral, em Foz do Iguaçu, estudantes, idosos, pessoas com deficiência e aposentados têm passe livre no transporte coletivo. Araucária reduziu o preço da passagem para R$ 1,00. Londrina, Maringá e Ponta Grossa isentaram os estudantes do pagamento das tarifas”, disse.

“Nesta eleição no Paraná, os candidatos quando não propõem a tarifa zero, defendem a sua extensão aos desempregados, usuários do SUS, nos finais de semanas e nos feriados. O que se destaca que o atual sistema de transporte urbano na maioria das cidades, além de caro e de baixa qualidade aos usuários, é oneroso às prefeituras que têm que bancar a diferença da tarifa técnica e a praticada”, completou Zeca Dirceu.

Gargalo

A cartilha, segundo o deputado, explica ainda como o sistema de Tarifa Zero ajuda a equacionar um dos maiores gargalos da vida moderna, tanto nas grandes cidades quanto em municípios de pequeno e médio porte: a mobilidade urbana. O alto número de veículos circulando, além de previsíveis quadros de congestionamento no trânsito, também contribui para a poluição atmosférica, visto que a maioria dos veículos não possuem motores capazes de garantir uma baixa emissão de gases.

“Com a diminuição de automóveis e motos nas ruas, vai cair o número de acidentes nas ruas e com sintomaticamente, reduz e também os traumas atendidos pelo SUS, hoje um dos maiores índices na prestação da saúde pública no país. Também reduz os custos de manutenção do pavimento de ruas e avenidas desgastados pelo uso intensivo dos veículos. O Tarifa Zero vai trazer economia de despesas às prefeituras”, avalia Zeca Dirceu.

O documento também demonstra como a Tarifa Zero ajuda a melhorar a eficiência do serviço de transporte oferecido no país. “Através de critérios de gestão bem estabelecidos, em que o modelo de remuneração dos prestadores de serviços estejam atrelados à pontualidade, previsibilidade, idade da frota, quantidade de veículos disponíveis e trajetos adequados à necessidade das pessoas, todos saem ganhando”.

No Paraná

“Vote e apoie as candidatas e os candidatos que estão comprometidos com a tarifa zero no transporte público municipal e intermunicipal. Onde o PT governa ou apoia como Maricá (RJ) com 197.277 habitantes e Caucaia (CE) com 355 679 habitantes tem tarifa zero. O transporte gratuito é bom para o comércio, trabalhador, estudantes, aposentados e para os empresários. É um diferencial também para gerar emprego e renda para os municípios”, completa Zeca Dirceu que integra a Frente Parlamentar da Tarifa Zero na Câmara dos Deputados.

No Paraná já são 16 cidades com a isenção total da tarifa e no Brasil são 101 cidades com uma população de cinco milhões de habitantes. São mais de 621,7 mil paranaenses, segundo Zeca Dirceu, com transporte público gratuito: Antonina (18.091), Carambeí (23.283), Cianorte (79.527), Clevelândia (15.070), Faxinal (16.389), Ibaiti (28.830), Itaperuçu (31.217), Ivaiporã (32.820), Matinhos (39.259), Morretes (18.309), Palmas (48.247), Paranaguá (156.174 ), Pitanga (33.567), Quatro Barras (24.191), Rio Branco do Sul (37.558) e Wenceslau Braz (19.188).

Dinheiro no bolso

Na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar da Tarifa Zero tem um site (https://tarifazero.org.br/) que reúne a legislação já em vigor e as propostas em discussão no Congresso Nacional, além de apresentar estudos e depoimentos de especialistas e discutir experiências dos 116 municípios brasileiros que já adotaram a medida.

A frente também firmou uma parceria com a Universidade de Brasília (UnB) para colaborar nos estudos sobre a tarifa zero. Segundo o professor de Ciência Política da UnB Thiago Trindade, mais de 5 milhões de pessoas vivem em cidades que já adotaram a tarifa zero. “Quando as pessoas não gastam mais com transporte, elas têm muito mais renda dentro do bolso”, apontou Trindade. “Com mais pessoas nos ônibus, há menos veículos nas ruas, menos trânsito e menos mortes causadas por acidentes.”

O professor também acredita que a adoção da tarifa zero pode contribuir para o combate à crise climática. “Não adianta discutir mobilidade urbana sustentável apenas com o carro elétrico”, comentou. “Desengarrafar as cidades e levar as pessoas ao transporte coletivo é mais importante agora.”. Trindade lembrou que o transporte coletivo vem perdendo passageiros nos últimos anos. “As pessoas estão migrando para transporte de aplicativo e motocicletas”, alertou.