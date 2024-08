PT-PCdoB-PV de Matinhos confirmam participação na frente ampla de Zé da Ecler

A Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) de Matinhos definiu a chapa de candidatos à Câmara Municipal e confirmou o apoio ao prefeito Zé da Ecler (PSDB).

A convenção conjunta dos partidos foi realizada nesta terça-feira (30), contou com a presença de Zé da Ecler, da deputada estadual Ana Julia Ribeiro e do secretário de Comunicação do PT-PR, Matin Esteche, coordenador do mandato da deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.

O evento aconteceu no Centro de Lazer do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, no bairro Bom Retiro.

A chapa para a Câmara de Vereadores tem nomes dos três partidos. O PT indicou 8, o PCdoB, 2 e o PV, 2.

PT: Professora Cida Reis, Luana Sonho de Menina, Roselia Baixinha, Pedrinho do Dora, Cesar, Vantuir, Alfredo Ribeiro e Pastor João

PCdoB: Victor Castagnara e Lu telefonista

PV: Bea e Marcio Ramos

A coligação de Zé da Ecler vai reunir 9 partidos: PSDB-Cidadania, PT-PCdoB-PV, PSB, PDT, Mobiliza e PRTB. Os demais farão convenção no dia 5, data final do prazo, na sede do Matinhos Atlético Clube (MAC), na avenida Nossa Senhora Aparecida.

O mandato do prefeito foi marcado pelo diálogo aberto com parlamentares de diversos partidos, que encaminharam emendas e projetos para o Município. A cidade também teve apoio decisivo do Governo do Estado e também da Itaipu Binacional.

Zé da Ecler vai reunir 9 partidos na sua campanha à reeleição. Seis deles (PSDB-Cidadania, PSB, PDT, Mobiliza e PRTB) farão convenção no dia 5, data final do prazo, na sede do Matinhos Atlético Clube (MAC), na avenida Nossa Senhora Aparecida. A definição do nome para a vice-prefeitura deverá sair deste encontro.

Candidatura própria em Guaratuba

Em Guaratuba, a Federação Brasil da Esperança também realizou convenção conjunta dos partidos no dia 30, na Câmara Municipal.

Foi definida candidatura própria, com dois candidatos do Partido Verde: Renato Marin como candidato a prefeito e Acácia Milano como como candidata a vice-prefeita.

Também foi definida a chapa de vereadores, mas os nomes ainda não foram divulgados.