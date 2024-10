Quadrilha que fraudava licitações em SC lavava dinheiro no Litoral do PR

Fotos: PC/SC

Na manhã desta segunda-feira (30), a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da 3ª Delegacia de Polícia Especializada no Combate à Corrupção, deflagrou operação policial “Praga”, destinada a desmantelar um grupo criminoso formado para fraudar licitações e lavar dinheiro em diversos municípios catarinenses e no Paraná, inclusive em Matinhos e Pontal do Paraná.

No total, sete pessoas foram presas: em Curitiba (3), Florianópolis (1), Lages (1), Criciúma (1) e Victor Graeff/RS (1). Segundo a investigação, a quadrilha vinha, ao longo de anos, fraudando o diversas licitações de serviços do ramo de desratização, dedetização e correlatos, além de realizar manobras de ocultação de seus patrimônios – lavagem de dinheiro.

Nesta segunda-feira foram cumpridos mais de 50 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão nas cidades catarinenses de Joinville, Navegantes, Itapema, Lages, Florianópolis, Biguaçu, São José, Blumenau, Criciúma, São João Batista, Rio do Campo, Canoinhas, Pouso Redondo, Fraiburgo, bem como no Rio Grande do Sul (Victor Graeff, Nonoai e Ibirubá), Paraná (Curitiba, Matinhos, Fazenda Rio Grande e Pontal do Paraná) e São Paulo (Capital). Houve o bloqueio judicial de cerca de 1 milhão de reais das contas dos investigados, bem como foram sequestrados 5 veículos de luxo.

Participaram da operação mais de 150 policiais civis de diversas divisões da DEIC, CECOR, SAER e das regiões de Criciúma, São Joaquim, Rio do Campo, Canoinhas, Jaraguá do Sul, Mafra, Fraiburgo, Joinville e São Bento do Sul, além das Polícias Civis de São Paulo e do Paraná.