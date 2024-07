Qualificação profissional aumenta oportunidades e impulsiona economia em Matinhos

Matinhos vem experimentando uma transformação econômica nos últimos anos pelos investimentos em infraestrutura, acompanhados de qualificação profissional, o que não apenas impulsiona a economia local, mas também eleva o padrão de vida das famílias.

O Centro Comunitário Profissionalizante Mário Braga, da Prefeitura de Matinhos, tem desempenhado um papel importante neste quesito, ao oferecer uma variedade de cursos que vão além da qualificação e também abrem novas portas de oportunidade para os moradores da região. Desde sua reinauguração, em agosto de 2022, o CCP já capacitou mais de 600 residentes.

Um exemplo marcante do impacto positivo dessas iniciativas é a diversidade de cursos oferecidos, como o curso de “personal organizer”, que está preparando profissionais para atender à crescente demanda por ambientes residenciais funcionais e esteticamente otimizados. O curso ensina técnicas avançadas de organização e também adiciona valor aos profissionais de áreas como arquitetura, decoração, design de interiores e moda, refletindo uma tendência crescente por praticidade e eficiência.

Além disso, o curso de “construção civil”, desenvolvido em parceria com o Senai, responde diretamente às necessidades do mercado imobiliário em expansão na cidade. Com um currículo de 80 horas/aula, os participantes são treinados em habilidades fundamentais como alvenaria, pintura, elétrica e hidráulica, preparando-os para contribuir imediatamente em projetos de médio e grande porte. Esta qualificação busca suprir a demanda por mão de obra especializada, e em potência um aliado na geração de empregos ao criar novas oportunidades de trabalho significativas.

Para atender às demandas gastronômicas locais, o CCP Mário Braga também oferece cursos como “comida de boteco” e “comida de rua”, que capacitam os participantes nas técnicas essenciais para preparar e vender alimentos populares. Os cursos promovem a culinária regional e estimulam o empreendedorismo local, criando pequenos negócios que fortalecem a economia da comunidade.

Outra área de destaque são os cursos de “doces e salgados para festas infantis” e “preparo de tortas doces e salgadas”, que proporcionam aos participantes habilidades essenciais para atender à crescente demanda por serviços de catering e confeitaria personalizada. Essas especializações alimentam celebrações familiares e comunitárias, mas também geram oportunidades lucrativas para empreendedores locais.

Eduardo Rodrigues, cuja vida foi transformada pelo curso de Construção Civil, compartilhou sua experiência inspiradora: “Após completar o curso no CCP Mário Braga, minha esposa se inspirou a se inscrever no curso de personal organizer. Isso não só expandiu nossa renda familiar, mas também fortaleceu nossa comunidade ao oferecer serviços que melhoram a qualidade de vida das pessoas.”

Investir em qualificação profissional não apenas eleva o potencial econômico das famílias, mas também fortalece o tecido social de Matinhos, criando um impacto positivo e duradouro. À medida que mais moradores adquirem habilidades especializadas, a cidade se beneficia de um mercado de trabalho mais competitivo e dinâmico, impulsionando o progresso local.

Para mais informações sobre os cursos oferecidos, os interessados podem entrar em contato através do telefone 0800 397 1600, ramal 787, ou visitar o CCP Mário Braga, localizado na avenida Paraná, nº 462, próximo ao Centro Municipal de Fisioterapia e Abastecimento.