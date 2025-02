Quarta segue com forte calor, mas chuvas podem trazer um alívio

Simepar

O calor desta terça-feira (11) foi recorde do ano em diversas cidades do Paraná, assim como em outros estados. Em Curitiba, o recorde do ano foi durante a tarde, com 31,4ºC à sombra.

No termômetro, a temperatura mais elevada foi em Capanema, no Oeste, com 38,4ºC, mas outras cidades tiveram sensação térmica bem mais elevada.

No Litoral, a sensação térmica foi de 37,5°C em Guaratuba, 40,7°C em Paranaguá, 46,6°C em Antonina e 52,2°C em Guaraqueçaba. Os números resultam de um cálculo matemático que leva em conta os valores medidos nos termômetros à sombra, a umidade, os ventos e a radiação solar.

O meteorologista do Simepar Lisandro Jacobsson destaca que foi um dia de calor e bastante úmido em todo o estado e a tendência temporais a partir desta quarta-feira (12).

“Nesta o tempo fica mais instável a partir da tarde nas regiões paranaenses. O ar quente úmido proporciona mais um dia de calor com temperaturas elevadas na parte da tarde, porém com um pouco mais de umidade”, informa

“E é por isso que mais nuvens de chuva ou temporais se formam no estado do Paraná. E a partir da tarde, essas chuvas ganham intensidade, podem apresentar algumas pancadas fortes acompanhadas de raios, e até mesmo a ocorrência de rajadas de vento, o que inevitavelmente pode provocar alguns transtornos para a população”, avisa.

“A tendência é de termos um recorde de temperatura hoje na faixa Norte paranaense, com temperaturas acima dos 35 graus. Temperaturas previstas mais altas do ano para as cidades do Noroeste e Norte, atingindo marcas de 38, 39 graus nos termômetros entre Paranavaí e Loanda, muito quente no início da tarde A chuva até vem para refrescar, mas dificilmente ameniza muito a temperatura”, avisa.

“A tendência de termos nos próximos dias ainda previsão de mais chuvas. Até sexta-feira não muda a situação do tempo. Em nosso site simepar.br disponibilizamos a previsão detalhada para os 399 municípios paranaenses”, completa Jacobsson.