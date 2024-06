Queima constante de lixo provoca poluição e danos à saúde em Guaratuba

Foto: SMMA Divulgação

Uma operação contra queima de lixo na área urbana de Guaratuba na noite de terça-feira (18) identificou 16 focos de incêndio.

Foram aplicados nove autos de infração após a identificação dos responsáveis. A ação conjunta reuniu a Polícia Militar Ambiental – Força Verde e órgãos municipais.

A queima de lixo é proibida em todo o Brasil e tem lei específica em Guaratuba desde 2015, que gera multas entre 50 e 60 UFMs (Unidade Fiscal do Município), equivalente em 2024 a R$ 205,50 e R$ 246,60.

Enquadra-se na lei as queimas de matos, galhos ou folhas caídas resultantes de limpeza de terrenos, varrição de passeios ou vias públicas, podas ou extrações, lixo doméstico, hospitalar, industrial ou de qualquer outra natureza.

No entanto, a ilegalidade tem sido uma prática constante na cidade que agrava a poluição ambiental das queimadas de matas nativas e provoca danos à saúde (doenças respiratórias e cardiovasculares).

Denúncias de queima de lixo e outras queimadas podem ser feitas pelo telefone/WhatsApp (41) 34728647.

Jardim Jiçara

Na sexta-feira (21), Polícia Militar Ambiental, IAT (Instituto Água e Terra) e , Secretaria de Meio Ambiente realizaram fiscalização na localidade conhecida como Jardim Jiçara. “Foram constatadas diversas ocupações irregulares, corte de vegetação nativa, uso de fogo, entre outros ilícitos ambientais”, informa a PM Ambiental.

Foram lavradas nove notificações ambientais e foi apreendida uma motosserra. De acordo com a Polícia Ambiental, a ação foi realizada porque a região estar inserida na Área de Proteção (APA) Estadual de Guaratuba, bem como no entorno do Parque Estadual do Boguaçu.