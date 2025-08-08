Ratinho Junior lança duplicação da PR-412 entre Matinhos e Pontal nesta sexta

O governador Ratinho Junior lança oficialmente nesta sexta-feira (8) as obras de duplicação em concreto da PR-412, entre Matinhos em Pontal do Paraná.

O evento acontece às 15h30, nas margens da rodovia, que no trecho entre as duas cidades tem o nome de Avenida Paranaguá, na esquina com a Rua das Orquídeas, no Balneário Praia Grande, em Matinhos.

O trecho da duplicação tem 14,28 quilômetros de extensão, iniciando na ponte sobre o Canal de Matinhos e seguindo até o entroncamento com a PR-407, no Balneário Praia de Leste.

Está prevista uma pista central em pavimento rígido de concreto, vias marginais em pavimento asfáltico, novas pontes sobre o Canal de Matinhos e sobre o Rio Balneário, e um viaduto no entroncamento da rodovia com a Avenida Curitiba.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que vai investir R$ 274,5 milhões na empreitada.