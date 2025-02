Receita apreende 71,5 kg de cocaína no Porto de Paranaguá

Fotos: Receita Federal

Nesta quinta-feira (20), a Receita Federal apreendeu 71.5 Kg de cocaína no Porto de Paranaguá. A droga foi encontrada dentro de um contêiner que veio dos Estados Unidos e passou pela Colômbia, principal produtor de cocaína.

O contêiner já estava vazio, pois os produtos químicos que continha haviam sido descarregados no porto de Suape, em Pernambuco. No entanto, 54 tabletes estavam escondidos em uma máquina evaporadora que faz parte do equipamento.

Essa é a segunda apreensão de cocaína no Porto de Paranaguá em 2024, na semana passada, 14 de fevereiro, a Receita apreendeu 45 Kg de cocaína que também estavam escondidas na evaporadora de um contêiner.