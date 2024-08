Rede de internet é inaugurada em Foz do Iguaçu para impulsionar a inovação e pesquisa

Infraestrutura avançada interliga 9 campi de instituições de ensino e pesquisa da cidade ao longo de cerca de 39 quilômetros de fibra óptica; Ponto de agregação está localizado no Itaipu Parquetec

Diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, professor Irineu Colombo | foto: Ricardo Machado/Itaipu Parquetec

Foz do Iguaçu recebeu, nesta quinta-feira (15), mais uma importante iniciativa em direção a transformação digital com a inauguração da Rede Metropolitana, projeto de conectividade de alto desempenho que visa impulsionar o cenário de ensino, pesquisa e a inovação da região. A cerimônia, realizada no Itaipu Parquetec, marcou o lançamento da infraestrutura que tem como propósito proporcionar conexão de internet mais eficiente, possibilitando a aplicação de novas tecnologias, promovendo a inclusão digital e o desenvolvimento socioeconômico da comunidade.

A nova rede de dados, que também busca contribuir para o aprimoramento dos serviços públicos destinados à população, especialmente nas áreas de saúde e educação, conta com aproximadamente 39 quilômetros de fibra óptica interligando 9 campus de instituições de ensino e pesquisa, incluindo universidades, institutos de educação e de ciência e tecnologia federais e estaduais.

Secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Inácio Arruda | foto: Ricardo Machado/Itaipu Parquetec

A ação integra a Infovia Paraná – um projeto de infovias estaduais que faz parte do Programa Conecta, desenvolvido em conjunto pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), em parceria com o Ministério das Comunicações (MCOM), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Governo do Estado, concessionárias de transmissão e distribuição de energia, e provedores de internet da região, visando o compartilhamento de infraestrutura para uso próprio para a transmissão de dados.

Em Foz do Iguaçu, a Rede Metropolitana interliga as seguintes instituições: Itaipu Parquetec, Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e o Instituto Federal do Paraná (IFPR), com possibilidade de participação de novas instituições.

Para o diretor-geral da RNP, Nelson Simões, a inauguração representa uma nova etapa na integração das instituições de educação, pesquisa e inovação em Foz do Iguaçu. “Uma infraestrutura que vai aumentar de forma poderosa a colaboração entre a Unioeste, Unila, IFPR e o Itaipu Parquetec, não somente em Foz, mas em todo o Brasil, integrada ao Sistema RNP. São 1.600 campus, hospitais de ensino, Parques Tecnológicos, as melhores e maiores universidades e centros de pesquisa que geram conhecimento no País”, disse.