Remada Ambiental: voluntários coletam quase uma tonelada de resíduos do Rio Itiberê

Evento reuniu 73 voluntários | foto: TCP/Cook Filmes

No último sábado (10), a sétima edição da Remada Ambiental, no rio Itiberê, em Paranaguá, reuniu 73 voluntários. O evento promovido pela TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e da Guarda Municipal.

Durante a manhã, os participantes percorreram cerca de 2 quilômetros do rio em caiaques, canoas e barcos, coletando desde plásticos e latas até objetos maiores e inusitados, como cascos de embarque em fibra de vidro, ventilador, pneu de moto, cadeira de madeira, e uma bolsa com itens de praia.

Ao todo, 988 quilos de resíduos foram encontrados. Desse total, 188 quilos eram de materiais recicláveis, que passaram por triagem e tiveram sua destinação correta realizada por membros da Associação de Coletores e Recicladores Nova Esperança.

A programação foi pensada para envolver as famílias dos funcionários da empresa e de toda a comunidade, “e promover a educação ambiental desde a infância”, destaca a TCP, lembrando que crianças participaram de atividades como jogos sobre reciclagem, contação de histórias, pintura facial, entre outras. Também foram disponibilizados pipoca e algodão doce, além de um café da manhã para os participantes.

Além da ação, a Remada Ambiental reforça a importância da educação ambiental e da proteção permanente do Rio Itiberê, que deságua na Baía de Paranaguá e faz parte da identidade, cultura e economia da cidade. Utilizado para lazer, pesca e navegação, o rio é um dos mais importantes patrimônios naturais parnanguaras. Desde 2018, a iniciativa já resultou na retirada de cerca de quatro toneladas de resíduos das margens do rio.

Kayo Zaiats, gerente de meio ambiente da TCP, acredita que a remada é um exemplo claro de como o cuidado com o ecossistema pode ser construído de forma coletiva. “O evento já faz parte do nosso calendário desde 2018 e, a cada edição, percebemos que ele mobiliza um grande número de pessoas. Ver colaboradores, instituições e moradores engajados em uma causa tão importante, com o propósito de promover a educação ambiental, é um sinal de que esta ação vem atingindo o objetivo esperado”, afirma.

Remada Ambiental encerra a Semana Interna de Meio Ambiente

A Remada encerrou oficialmente a programação da Semana Interna de Meio Ambiente (Sima) da TCP, realizada entre 5 e 9 de maio. Voltada à conscientização ambiental dos colaboradores, a Sima contou com rodas de conversa com pescadores artesanais, visitas técnicas à Estação de Tratamento de Efluentes, observação de botos na baía de Paranaguá e palestras sobre arborização urbana e valorização do patrimônio imaterial Guarani Mbyá, além da exposição de projetos apoiados pelo Terminal.

“A Sima é uma oportunidade valiosa para envolver nossos colaboradores em temas que vão além da rotina operacional. Por isso, é fundamental realizar ações que estejam conectadas com o território onde nossos tempos estão inseridos e que contribuam, de forma concreta, para deixar um legado ambiental positivo para as próximas gerações”, destaca Zaiats.

Atualmente, a TCP mantém mais de 30 projetos sociais e ambientais ativos, entre eles o programa Troca Solidária, que permite à população local trocar resíduos recicláveis por itens de alimentação e higiene pessoal.