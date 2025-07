Requião Filho comemora mais uma pesquisa para governador

Deputado no plenário da Assembleia Legislatica | foto: Orlando Kissner

O deputado estadual Requião Filho comemora mais um resultado de pesquisa de intenção de voto para governador nas eleições de 2026.

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta terça (8) mostra que o deputado estadual se consolidou como a principal alternativa fora dos grupos políticos ligados ao Palácio Iguaçu e Palácio do Planalto – à frente de pré-candidatos apoiados por Ratinho Jr. e Lula.

Em umas das simulações, o deputado aparece com 16,5% das intenções de voto. Neste cenário, o senador Sérgio Moro (União) tem 43,8% das intenções de voto, seguido do deputado federal Beto Richa (PSDB), com 17,5%, e Requião Filho em terceiro. Guto Silva (PSD) tem 5,2% e Enio Verri (PT), 3%.

Num segundo cenário, Moro tem 41,0% dos votos, Beto Richa, 17,1%; Requião Filho, 16,6%, seguidos por Alexandre Curi (PSD), com 9,5%; e Enio Verri, 2,9%.

A pesquisa ouviu 1.540 eleitores, em entrevistas aplicadas entre 3 e 6 de julho. O desempenho reafirma dados de pesquisas divulgadas ao longo do ano e consolida Requião Filho na disputa eleitoral.

Prestes a oficializar sua filiação ao PDT, o deputado tem adotado um discurso crítico à polarização política no estado. Para ele, os extremos ideológicos não contribuem com avanços concretos para a população.

“O que vejo, andando pelo Paraná e conversando com as pessoas, é que a população quer propostas concretas para o futuro. Essa disputa interminável entre direita e esquerda não trouxe melhoria de salários, redução de impostos, geração de empregos ou alívio no custo de vida das famílias”, afirma Requião Filho, destacando a necessidade de uma construção política voltada para as necessidades reais do povo paranaense.

Esta é a quinta pesquisa consecutiva em que Requião Filho aparece bem posicionado na disputa pelo governo do Paraná. O resultado reforça a consistência de seu desempenho e sinaliza um eleitorado preocupado com o desenvolvimento do estado.