Requião Filho é recebido pelo PDT em reunião da Executiva Estadual

Foto: PDT/Divulgação

O deputado estadual Requião Filho confirmou ontem (8), durante reunião ampliada na Executiva Estadual do PDT, o seu ingresso no partido. Ao lado do presidente estadual da legenda, deputado Goura, Requião afirmou que está disposto a construir um projeto alternativo para o Paraná em conjunto com as lideranças trabalhistas.

O presidente Goura, ressaltou que a vinda de Requião Filho é motivo de muita alegria para o partido. “É uma honra contar com um quadro combativo, que sempre, historicamente, em seus mandatos, tem se colocado na luta pela educação, ao lado dos servidores públicos, com uma visão de Paraná com empresas estaduais fortes que trabalhem para o benefício do nosso estado”.

Colegas de plenário e de bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Goura observou ainda que a presença de Requião Filho vai favorecer para que em 2026 o PDT amplie sua bancada na Alep, volte a ter representatividade na Câmara Federal e tenha protagonismo nas disputas majoritárias no Paraná.

Requião Filho foi recebido em uma reunião ampliada na Executiva Estadual que contou com a participação de representantes de todas as regiões do estado.

“Queremos construir um projeto de Paraná. O nosso estado precisa de uma política que cuida das pessoas, que se preocupa com planejamento de médio e longo prazo. Precisamos devolver a política para o local de onde ela nunca deveria ter saído: das mãos e do interesse popular”, afirmou Requião Filho sobre as expectativas com o novo partido.

Em breve o partido, juntamente com a equipe do deputado Requião Filho, irá organizar um grande ato de filiação.