Requião Filho pode ser candidato a governador pelo PDT

Por O Fato Maringá

O deputado estadual Requião Filho (sem partido) está de malas prontas para ingressar no PDT. O acordo com o deputado estadual Goura, presidente da sigla no estado, já está feito, e a costura com o presidente nacional Carlos Lupi também já estaria bem encaminhada. A confirmação foi anunciada pelo próprio Requião em sua passagem Câmara Municipal de Maringá na manhã desta quinta-feira (13). Entre os temas discutidos dentro do partido, está uma eventual candidatura de Requião Filho a governador do Paraná.

No dia 23 de janeiro de 2025, Requião anunciou sua saída do Partido dos Trabalhadores após obter decisão liminar assinada pelo desembargador eleitoral Guilherme Denz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE), que permitiu que ele se desfiliasse do PT sem perder o mandato na Assembleia Legislativa do Paraná.

A decisão liminar se ampara em cartas de anuência que o PT teria fornecido ao deputado onde constam as assinaturas da deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, e também pelos dirigentes estadual e municipal, Arilson Chiorato e Ângelo Vanhoni. Requião confirmou que só está aguardando o fim dos prazos para eventuais recursos contra a liminar para poder assinar com o Partido Democrático Trabalhista onde tem promessa de contar muito mais do que contou no PT.

https://youtube.com/watch?v=MM6NC2kL-KE%3Ffeature%3Doembed

“Já coloquei meu nome à disposição como candidato a governador para fazer um contraponto sobre o tipo de Paraná que queremos. A estrutura da Saúde regional foi abandonada, não existe mais; hoje quando se fala de Saúde, se fala de entregar ambulâncias para grandes centros; quando dizem que o Paraná tem o maior ideb do Brasil, não contam que para construir esse índice de ideb, se vê que foi fechando turmas em escolas, fechando escolas, retirando alunos de salas de aula, criando uma massagem para que se transformasse no melhor ideb, sem ser de FATO a melhor educação. Já venderam a Copel e estão vendendo também a Sanepar, estamos tirando a galinha dos ovos de ouro das mãos do povo paranaense e tentam convencer todo mundo com propaganda; sou contra isso”, disse o deputado na entrevista que abordou também a presença da sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado na cidade de Paranavaí na noite de ontem (12).