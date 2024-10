Roberto Justus antecipa demissão de comissionados em Guaratuba

Fernanda Monteiro e Roberto Justus | foto: Divulgaçaõ

O Diário Oficial da Prefeitura de Guaratuba desta sexta-feira (11) traz uma série de exonerações em cargos de confiança do prefeito Roberto Justus. As demissões acontecem menos de uma semana depois da derrota de sua candidata Fernanda Monteiro e mais de dois meses antes do final do mandato, quando é costume exonerar todos os comissionados.

Fontes ouvidas pelo Correio apontam que há servidores ligados a candidatos à Câmara que não se elegeram, que não apoiaram a candidata da situação da forma como era exigida e que participam de secretarias que estão sendo desmontadas.

Uma delas é da Pesca e Agricultura, onde o secretário permanece no cargo, mas os servidores comissionados deverão ser mandados para casa mais cedo. A expectativa entre os funcionários ouvidos é que a próxima a sofrer o desmonte seja da Cultura e Turismo.

Mais de uma fonte afirma que são esperadas novas listas de exonerações, “uma por semana”, como disse uma funcionária efetiva que conhece bem o atual mandatário.

Ônibus quebrou

O estilo e o histórico do atual prefeito levou a população a achar que havia retirado, por vingança, o ônibus que atende a área rural. A partir das 7h da manhã da terça-feira seguinte ao fechamento das urnas, os moradores de diversas localidades rurais foram surpreendidos pela falta do transporte que é feito até o Centro da cidade duas vezes por semana nesta região.

O assunto tomou conta das redes sociais, com pessoas querendo saber porque ficaram sem o serviço e de outros dizendo que era mais uma reação explosiva de Roberto Justus. A justificativa só veio 10 horas depois, em um card postado nas redes sociais, às 16h53. “Prefeitura informa que o ônibus da área rural teve o serviço interrompido devido a um problema mecânico, o serviço foi interrompido”. A postagem ainda diz que que “o contrato com a empresa responsável (a Viação Costa Castro) permanece vigente”.

Pediu fogão de volta?

Nos dias seguintes, outra notícia correu a cidade: a candidata derrotada Fernanda Monteiro, que desapareceu das redes, teria pedido de volta um fogão usado que havia emprestado para a uma unidade de saúde do município, um setor bastante precário na atual gestão.

O Correio não conseguiu confirmar esta informação, passada por mais de uma fonte. A ex-candidata não respondeu a mensagem enviada. A notícia é que a imagem que a população tem de Roberto e Fernanda.

“Decidi exonerar todos vocês”, diz áudio famoso

Imagem: RPC TV / G1

O número de demitidos na semana da eleição de 2024 é pequeno perto do que o político demitiu na última derrota eleitoral. Em 2018, quando o pai, Nelson Justus, obteve a metade dos votos para deputado estadual em Guaratuba para justamente Maurício Lense, que venceu a eleição para prefeito em 2024.

Na ocasião, demitiu todos os secretários e cargos comissionados, “do CC1 ao CC4”, conforme frisou. Eles foram informados por Whatsapp, numa mensagem que repercutiu Brasil afora. Depois da repercussão negativa, ele voltou atrás, mas o episódio ficou como marca do político e de sua gestão que chega ao fim em 31 de dezembro.

Ouça:

O Diário Oficial