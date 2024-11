Roberto Justus se “vinga” de crítica e expõe “amostradinhos” da Havan 

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, em final de mandato, utilizou a divulgação de imagens de supostos furtos nas lojas da Havan para se vingar de uma das muitas críticas que recebe contra sua gestão.

– Nem terminei meu mandato e o sujeito que faz videozinho politiqueiro reclamando dos serviços da prefeitura aparece roubando roupas na Havan. Será que é pra revender na loja que tem aqui em Guaratuba? Tomara que este não seja só o começo! – publicou Roberto Justus no Facebook.

De acordo com os comentários no perfil do prefeito, as duas pessoas mostradas teriam divulgado vídeo mostrando os transtornos de uma das obras da véspera da eleição: um reparo inacabado no asfalto da principal avenida comercial da cidade, realizado em um feriado com grande movimento de turistas.

A Rádio Guaratuba repercutiu a postagem do prefeito e a controvérsia sobre a divulgação das imagens levantada pela imprensa, inclusive pela Folha de S. Paulo.

Conforme destaca a Rádio Guaratuba, em seu site, “o empresário Luciano Hang, fundador e presidente da Havan, vem utilizando o perfil da empresa e suas redes pessoais para expor os chamados “amostradinhos do mês”. A iniciativa, que leva o nome inspirado no termo “amostradinho”, utilizado para descrever situações de risco na internet, tem dividido opiniões e levantado questionamentos sobre ética e privacidade”.

Prossegue a r[adio: “A repercussão da exposição dos “amostradinhos” também chegou ao litoral paranaense, onde o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, comentou em sua página pessoal sobre a suposta ligação de um dos indivíduos expostos nos vídeos com sua cidade. O caso está chamando a atenção do público, que busca identificar quem é o personagem envolvido no furto e quem seria o(a) comerciante de Guaratuba flagrado furtando em uma das lojas Havan em Londrina”.

Conforme a Rádio Guaratuba destaca, “a exposição de supostos furtos em redes sociais é uma prática que desafia as normas tradicionais de privacidade e proteção de dados pessoais. Advogados especialistas em direito digital apontam que a ação pode expor a Havan a possíveis processos judiciais, caso fique comprovado que o uso das imagens não respeitou o devido processo legal”.

Matéria da Rádio Guaratuba: Polêmica em Guaratuba: Prefeito Critica Empresário Flagrado em Suposto Furto na Havan

Matéria da Folha de S. Paulo: Havan expõe em vídeos ‘amostradinho do mês’ supostos furtos nas lojas